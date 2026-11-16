Лантратова: Россия и Украина проведут крупный обмен пленными

12 ноября в Кремле состоялась встреча президента России Владимира Путина и переговорщиков президента США – спецпосланника Стивена Уиткоффа и Кушнера. Переговоры продолжались более двух часов. Путин попросил американских визави передать благодарность президенту США Дональду Трампу за содействие в организации контактов между Москвой и Киевом. Кроме того, президент России указал на достижение определенных результатов по Украине в гуманитарном отношении.