Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
CNY Бирж.12,352+0,42%VEON-RX95,6+3,58%KZOS50,3+0,2%IMOEX2 474,29-1,48%RTSI948,8-1,48%RGBI111,9-0,04%RGBITR779,36+0,07%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Лантратова: Россия и Украина проведут крупный обмен пленными

Ксения Наумчик
РИА Новости
РИА Новости

Россия и Украина готовят большой обмен пленными. Об этом журналистам заявила уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова, передает «РИА Новости».

По ее словам, российская сторона поддерживает регулярную связь с украинским омбудсменом Дмитрием Лубинцом.

13 ноября зять американского лидера, переговорщик со стороны США по украинскому урегулированию Джаред Кушнер анонсировал крупнейший за весь конфликт обмен пленными между Москвой и Киевом. По его словам, США надеются, что обе стороны проявят добрую волю и серьезность, необходимые для завершения этого важного шага.

Американский переговорщик также отмечал, что спустя много месяцев была проделана огромная работа для возобновления прямых переговоров по украинскому конфликту. Достигнут значительный прогресс в понимании озабоченностей обеих сторон, определении возможных решений и выработке дальнейшего пути.

12 ноября в Кремле состоялась встреча президента России Владимира Путина и переговорщиков президента США – спецпосланника Стивена Уиткоффа и Кушнера. Переговоры продолжались более двух часов. Путин попросил американских визави передать благодарность президенту США Дональду Трампу за содействие в организации контактов между Москвой и Киевом. Кроме того, президент России указал на достижение определенных результатов по Украине в гуманитарном отношении.

В тот же день Уиткофф также анонсировал крупнейший в истории обмен пленными между Россией и Украиной. 

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь