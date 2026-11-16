Лантратова: Россия и Украина проведут крупный обмен пленными
Россия и Украина готовят большой обмен пленными. Об этом журналистам заявила уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова, передает «РИА Новости».
По ее словам, российская сторона поддерживает регулярную связь с украинским омбудсменом Дмитрием Лубинцом.
13 ноября зять американского лидера, переговорщик со стороны США по украинскому урегулированию Джаред Кушнер анонсировал крупнейший за весь конфликт обмен пленными между Москвой и Киевом. По его словам, США надеются, что обе стороны проявят добрую волю и серьезность, необходимые для завершения этого важного шага.
Американский переговорщик также отмечал, что спустя много месяцев была проделана огромная работа для возобновления прямых переговоров по украинскому конфликту. Достигнут значительный прогресс в понимании озабоченностей обеих сторон, определении возможных решений и выработке дальнейшего пути.
12 ноября в Кремле состоялась встреча президента России Владимира Путина и переговорщиков президента США – спецпосланника Стивена Уиткоффа и Кушнера. Переговоры продолжались более двух часов. Путин попросил американских визави передать благодарность президенту США Дональду Трампу за содействие в организации контактов между Москвой и Киевом. Кроме того, президент России указал на достижение определенных результатов по Украине в гуманитарном отношении.
В тот же день Уиткофф также анонсировал крупнейший в истории обмен пленными между Россией и Украиной.