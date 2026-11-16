Токаев сменил главу Комитета нацбезопасности Казахстана
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев освободил Ермека Сагимбаева от должности председателя Комитета национальной безопасности (КНБ) республики. На его место назначен Марат Ирменов, сообщила пресс-служба главы государства.
На первом совещании с новым руководителем КНБ Токаев заявил о необходимости реформирования системы органов национальной безопасности. Особое внимание, по его словам, следует уделить защите национальных интересов государства в экономической сфере и противодействию коррупции. Президент также поручил усовершенствовать систему подбора кадров и усилить работу по предупреждению угроз социально-экономической стабильности.
Ирменов ранее занимал пост заместителя председателя КНБ с октября 2025 г. В 1996 г. он окончил институт комитета, после чего до 2000 г. работал на оперативных должностях в органах нацбезопасности. В 2000–2025 гг. занимал руководящие посты в ведомстве. Имеет звание генерал-майора.
Сагимбаев возглавлял КНБ с января 2022 г. В августе 2026 г. Токаев повторно назначил его на эту должность. Причины кадровой перестановки не уточняются.
12 ноября стало известно, что КНБ задержал руководителей государственного фонда «Самрук-Казына» Нурлана Жакупова и национальной железнодорожной компании «Казахстан темiр жолы» Елжаса Отыншиева. Их подозревают в коррупционных преступлениях.
На следующий день Токаев назвал эти задержания серьезным сигналом о наличии масштабной коррупции в государственных компаниях Казахстана.