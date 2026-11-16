Токаев сменил главу Комитета нацбезопасности Казахстана

Ирменов ранее занимал пост заместителя председателя КНБ с октября 2025 г. В 1996 г. он окончил институт комитета, после чего до 2000 г. работал на оперативных должностях в органах нацбезопасности. В 2000–2025 гг. занимал руководящие посты в ведомстве. Имеет звание генерал-майора.