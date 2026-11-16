Что известно об украинских атаках на Крымский мост и российские регионы

Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что украинские военные ударили по Крымскому мосту. В связи с этим движение транспорта ограничили ориентировочно до середины дня 16 ноября. Сообщение о перекрытии движения появилось в официальном Telegram-канале о ситуации на автоподходах к Крымскому мосту и подготовке к досмотру в 02:22 мск. Для ликвидации последствий атаки задействованы все необходимые службы. В Керчи работает оперштаб.