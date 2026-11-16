Что известно об украинских атаках на Крымский мост и российские регионы

Что известно об украинских атаках на Крымский мост и российские регионыЕсть раненые в Краснодарском крае и Ростовской области
В ночь на 16 ноября средства ПВО ликвидировали 1336 украинских беспилотников над 17 регионами России. Атаке подвергся Крымский мост, на подлете к Москве с вечера 15 ноября сбили почти 200 БПЛА. В Краснодарском крае и в Ростовской области есть пострадавшие.
«Ведомости» собрали, что известно об атаках к этому часу.
Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что украинские военные ударили по Крымскому мосту. В связи с этим движение транспорта ограничили ориентировочно до середины дня 16 ноября. Сообщение о перекрытии движения появилось в официальном Telegram-канале о ситуации на автоподходах к Крымскому мосту и подготовке к досмотру в 02:22 мск. Для ликвидации последствий атаки задействованы все необходимые службы. В Керчи работает оперштаб.
По данным «Гранд Сервис Экспресс», из-за временного закрытия Крымского моста в пути задерживаются четыре поезда «Таврия», направляющиеся в Крым. На 09:00 мск задерживается поезда Санкт-Петербург – Керчь отправлением 14 ноября (на 4,5 часа), Москва – Керчь отправлением 14 ноября (на 3,5 часа) и Москва – Керчь отправлением 15 ноября (на 2 часа), а также состав Адлер – Керчь отправлением 15 ноября (на 4,5 часа).
С 17:00 мск 15 ноября до 08:00 мск 16 ноября в сторону Московского региона летели более 600 украинских беспилотников. Большая часть дронов была ликвидирована на дальних подступах, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. На подлете к Москве уничтожен 191 беспилотник.
При падении фрагментов беспилотника в Северском районе Краснодарского края были ранены три человека, включая ребенка. По данным краевого оперштаба, обломки БПЛА рухнули на территории частного дома в станице Северской. Пострадавших привезли в медучреждение. Кроме того, на территории предприятия в поселке Ильском начался пожар. На местах работают оперативные и специальные службы.
Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что утром 16 ноября в результате атаки БПЛА на Азов пострадали трое мужчин. Их доставили в больницу. В городе загорелись четыре производственных объекта. Три частных дома и газопровод оказались повреждены в слободе Рогалик в Миллеровском районе. БПЛА были уничтожены в Ростове-на-Дону, Таганроге, Азовском, Неклиновском и Миллеровском районах.
Силы ПВО уничтожили 44 БПЛА над территориями Боровского, Жуковского, Кировского, Малоярославецкого и Сухиничского муниципальных округов Калужской области, а также на окраине регионального центра, сообщил губернатор Владислав Шапша. Обошлось без пострадавших и повреждений.
По данным Минобороны РФ, в ночь на 16 ноября БПЛА были нейтрализованы над Тверской, Белгородской, Брянской, Курской, Калужской, Тульской, Рязанской, Орловской, Воронежской, Владимирской, Смоленской, Нижегородской, Ростовской областями. Дроны также уничтожили над Московским регионом, Краснодарским краем, Крымом и акваториями Азовского и Черного морей. Росавиация ограничивала работу аэропортов Калуги («Грабцево»), Краснодара («Пашковский»), Ярославля («Туношна»), Сочи, Нижнего Новгорода («Чкалов»), столичных «Внуково» и «Шереметьево».