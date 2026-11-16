ВОЗ спрогнозировала нехватку 11 млн медработников к 2030 году

Проблема нехватки медицинских кадров сохраняется и в России. В 2025 г. министр здравоохранения Михаил Мурашко оценивал дефицит врачей в стране примерно в 23 000 человек, среднего медперсонала – в 64 000. Для решения проблемы власти ввели социальные выплаты медикам в селах и отдаленных регионах, а также законодательно закрепили институт наставничества для молодых специалистов.