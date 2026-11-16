ВОЗ спрогнозировала нехватку 11 млн медработников к 2030 году
К 2030 г. дефицит медицинских работников в мире может составить около 11 млн человек. Такой прогноз в интервью «Ведомостям» представил представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Батыр Бердыклычев.
По его словам, только в Европейском регионе ВОЗ уже не хватает около 950 000 медицинских работников. Ситуация осложняется старением кадров. В частности, в Италии, Болгарии и Германии более 40% врачей достигли возраста 55 лет.
Проблема нехватки медицинских кадров сохраняется и в России. В 2025 г. министр здравоохранения Михаил Мурашко оценивал дефицит врачей в стране примерно в 23 000 человек, среднего медперсонала – в 64 000. Для решения проблемы власти ввели социальные выплаты медикам в селах и отдаленных регионах, а также законодательно закрепили институт наставничества для молодых специалистов.
30 октября председатель комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров обратил внимание на сохраняющийся дефицит медработников при рассмотрении проекта бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования. Он призвал подготовить предложения по решению кадровой проблемы ко второму чтению документа.