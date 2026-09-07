Анатолий Домников: «Иногда врачи воспринимают ограничения как ущемление своих интересов»

Российское здравоохранение нуждается в кадрах: в стране не хватает порядка 23 000 врачей и 64 000 средних медработников, говорил министр здравоохранения Михаил Мурашко в 2025 г. Власти пытались решить проблему при помощи социальных выплат для тех, кто готов работать в селах и отдаленных регионах, а в марте 2026 г. законодательно закрепили институт наставничества. Теперь каждый выпускник медвуза должен несколько лет работать под руководством опытного врача в клинике, оказывающей помощь по полису ОМС. О том, решит ли наставничество проблему дефицита кадров и с какими вызовами сегодня сталкиваются медработники, «Ведомостям» рассказал председатель Профсоюза работников здравоохранения РФ Анатолий Домников.