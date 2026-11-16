Что обсуждают губернаторы на прямых линиях с жителями

Что обсуждают губернаторы на прямых линиях с жителямиГлавы регионов отрабатывают местную повестку перед большой пресс-конференцией президента
В ноябре главы субъектов Федерации начали массово проводить прямые линии с жителями. «Ведомости» насчитали более двух десятков регионов, где уже состоялся или в ближайшие недели состоится прямой эфир с губернатором, в ходе которого он ответит на интересующие избирателей вопросы.
Прямые линии губернаторов стали анонсироваться вскоре после того, как представитель Кремля Дмитрий Песков 19 октября объявил о сроках совмещенной прямой линии и большой пресс-конференции президента России Владимира Путина. «На декабрь», – ответил он на вопрос ТАСС о планируемом мероприятии. 6 октября Песков заявлял, что в Кремле начали к нему готовиться.
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