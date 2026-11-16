Что обсуждают губернаторы на прямых линиях с жителями

В ноябре главы субъектов Федерации начали массово проводить прямые линии с жителями. «Ведомости» насчитали более двух десятков регионов, где уже состоялся или в ближайшие недели состоится прямой эфир с губернатором, в ходе которого он ответит на интересующие избирателей вопросы.