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Третий нелишний

Как Индия осваивает латиноамериканские рынки и какие возможности это открывает для России
Олег Краев , журналист-международник

Многополярность складывается явочным порядком: новые игроки расширяют свое присутствие на мировых рынках, формируют торговые связи и постепенно занимают ниши, прежде принадлежавшие традиционным центрам силы.

Показательный пример – Латинская Америка, которая за последние полтора десятилетия стала восприниматься как арена американо-китайского соперничества. Регион постепенно трансформируется в пространство борьбы за ресурсы, логистику и рынки все большего числа стран, среди которых следует особо выделить Индию. За январь – июль 2026 г. она обогнала США по объему закупок перуанских товаров, в первую очередь золота, став вторым после Китая направлением экспорта из этой южноамериканской страны. Хотя в общерегиональном масштабе Индия пока очень далека от двух главных конкурентов, ее товарооборот с Латинской Америкой стабильно увеличивается, а Нью-Дели создает предпосылки для его стремительного роста.

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