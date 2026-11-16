В КПРФ хотят вернуть себе роль «аккумулятора протеста»

После выборов в Госдуму 2026 г. в КПРФ намерены усилить работу с молодыми избирателями. Об этой задаче заявил председатель партии Геннадий Зюганов на пленуме КПРФ, который прошел 14 ноября в подмосковном доме отдыха «Снегири». «Нам надо максимально подтянуть новое поколение, которое в состоянии проводить уже выборы на интеллектуально-организационном другом уровне. Мы ждем новое пополнение, потому что, если взять от МГУ до хабаровского Тихоокеанского университета, за нас голосовали целые курсы», – заявил он.