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Главная / Политика /

В КПРФ хотят вернуть себе роль «аккумулятора протеста»

За электоральный цикл партия лишилась более 130 мандатов на разных уровнях
Юлия Малева
Коммунисты жалеют, что не смогли привлечь значительную часть впервые голосовавших
Коммунисты жалеют, что не смогли привлечь значительную часть впервые голосовавших / Максим Стулов / Ведомости

После выборов в Госдуму 2026 г. в КПРФ намерены усилить работу с молодыми избирателями. Об этой задаче заявил председатель партии Геннадий Зюганов на пленуме КПРФ, который прошел 14 ноября в подмосковном доме отдыха «Снегири». «Нам надо максимально подтянуть новое поколение, которое в состоянии проводить уже выборы на интеллектуально-организационном другом уровне. Мы ждем новое пополнение, потому что, если взять от МГУ до хабаровского Тихоокеанского университета, за нас голосовали целые курсы», – заявил он.

О том, что одним из «важнейших» направлений работы станет приток молодежи, которой близки идеи социальной справедливости, сказал на пленуме и первый зампред ЦК КПРФ Юрий Афонин. Среди других приоритетов он назвал развитие системы «Красного контроля» (это партийный проект для наблюдателей) и демократизацию избирательного законодательства.

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