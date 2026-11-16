В Таиланде двух россиян приговорили к пожизненному заключению
Провинциальный суд Паттайи приговорил россиян Ярослава Демидова и Дмитрия Маскалева к пожизненному заключению за убийство с особой жестокостью 30-летнего Михаила Емельянова. Об этом ТАСС сообщили в судебной инстанции.
По словам собеседника агентства, оба обвиняемых признали, что убили соотечественника, расчленили его тело и попытались скрыть останки, чтобы избежать преследования.
Емельянов жил в Паттайе около двух лет. После 7 января он перестал выходить на связь. Перед исчезновением мужчина сообщил матери, что собирается встретиться с двумя россиянами, и предупредил, что встреча может быть опасной.
1 февраля тайская полиция обнаружила в окрестностях Паттайи останки, которые, как установило следствие, принадлежали Емельянову. По данным расследования, тело было расчленено и упаковано в черные пластиковые пакеты. Впоследствии правоохранители задержали 35-летнего Демидова и 38-летнего Маскалева. По версии полиции, они последними общались с Емельяновым перед его исчезновением.
В конце июля в Паттайе произошло убийство двух россиян. 26 июля 22-летняя Диана и 17-летний Роман Назимовы выехали из дома на мотоцикле и пропали. Позже стало известно, что их убили два тайских рецидивиста, когда хотели забрать их транспорт. Останки брата и сестры нашли 31 июля, когда подозреваемые привели следователей к месту захоронения. Там же обнаружили останки тайской семьи – двух супругов и их 18-летней дочери, которые пропали в середине июня. Мать убитых Зарина Назимова опознала тела своих детей 3 августа. МИД Таиланда передал соболезнования министру иностранных дел России Сергею Лаврову в связи с трагедией в Паттайе. 5 августа тела погибших россиян были переданы семье.