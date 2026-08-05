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МИД Таиланда выразил соболезнования Лаврову в связи с убийством россиян

Ведомости

Бангкок передал соболезнования министру иностранных дел России Сергею Лаврову в связи с убийством в Паттайе двух молодых россиян. Это следует из заявления МИД Таиланда, передает «РИА Новости».

«Генеральный директор выразила глубочайшие соболезнования Таиланда в связи со смертью двух граждан России в провинции Чонбури и передала письмо с соболезнованиями от <...> Сихасака Пхуангкеткеоо, заместителя премьер-министра и министра иностранных дел Таиланда», – говорится в сообщении.

Двойное убийство россиян произошло в тайской Паттайе. Рано утром 26 июля 22-летняя Диана и 17-летний Роман Назимовы выехали из дома на мотоцикле и пропали. Позже стало известно, что их убили два тайских рецидивиста, когда хотели забрать их транспорт. Мать убитых Зарина Назимова опознала тела своих детей только 4 августа.

Подозреваемых арестовали при попытке бегства в другую страну. Они признались в убийстве.

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