МИД Таиланда выразил соболезнования Лаврову в связи с убийством россиян

Двойное убийство россиян произошло в тайской Паттайе. Рано утром 26 июля 22-летняя Диана и 17-летний Роман Назимовы выехали из дома на мотоцикле и пропали. Позже стало известно, что их убили два тайских рецидивиста, когда хотели забрать их транспорт. Мать убитых Зарина Назимова опознала тела своих детей только 4 августа.