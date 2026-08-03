АТОР призвала туристов в Таиланде не удаляться от курорта без сопровождения

АТОР призвала туристов в Таиланде не удаляться от курорта без сопровожденияЗаявление прозвучало на фоне инцидента с убийством двух россиян
Российским туристам, находящимся в Таиланде, следует соблюдать повышенные меры предосторожности и не отходить далеко от курортных центров и туристических мест без сопровождения гидов. Об этом заявили в Ассоциации туроператоров России (АТОР), передает «РИА Новости».
В организации подчеркнули, что для снижения возможных рисков путешественникам следует придерживаться базовых правил безопасности.
3 августа глава МИД Таиланда Сихасак Пхуангкеткеу заявил, что убийство двух россиян в Паттайе подорвало репутацию Таиланда как туристического направления. Полицейским и местным властям было дано указание задержать и привлечь к ответственности виновных. Министр подчеркнул, что Таиланд должен реальными действиями показать решимость обеспечить безопасность туристов и не допустить повторения подобных инцидентов, так как это подрывает доверие к направлению.
26 июля 17-летний брат и 22-летняя сестра Назимовы выехали из дома в Паттайе на мотоцикле и пропали. Позже стало известно, что их убили два тайских рецидивиста, когда хотели забрать их транспорт. Тела молодых людей были закопаны в горах. Назимовы жили в Таиланде с матерью с 2021 г. Двое подозреваемых – 43-летний Тана Кертдонг (также известный как Понг), ранее судимый, и 39-летний Тонгчай Сринил (Тонг) – были арестованы 31 июля в районе Вангсомбун провинции Сакео при попытке бегства в другую страну. Оба признались в убийстве брата и сестры в ходе попытки угнать их мотоцикл.
1 августа премьер-министр Таиланда Чанвиракун принес извинения иностранным туристам за убийство Назимовых.