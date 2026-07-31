Что известно об убийстве россиян в Таиланде

Что известно об убийстве россиян в ТаиландеПолиция задержала и допросила двоих подозреваемых
Рано утром 26 июля 17-летний брат и 22-летняя сестра Назимовы выехали из дома в Паттайе на мотоцикле и пропали. Позже стало известно, что их убили два тайских рецидивиста и забрали их транспорт. Тела молодых людей оказались закопаны в горах.
«Ведомости» собрали главное, что известно об убийстве двух россиян.
Поиск молодых людей начала мать Назимовых. Через 20 минут после того, как брат с сестрой уехали из дома, она получила сообщение от дочери с единственным словом «Urgent!» (срочно), выяснили «РИА Новости». Затем связь с молодыми людьми была потеряна. Полиция Таиланда нашла запись с камеры наблюдения, на которой видно, что брат и сестра выехали из поселка, где живет их семья, на автотрассу.
29 июля утром в придорожном лесу у старого кладбища нашли мотоцикл Назимовых, сообщила газета Thairat. Его части были закопаны в разных местах.
31 июля полиция приняла меры, чтобы предотвратить побег предполагаемых преступников. Правоохранительные органы в ключевых районах координировали свою работу. Суд Паттайи выдал ордеры на арест 43-летнего Понга и 39-летнего Тхонга. В 2010 г. Пхонга арестовывали за похищение несовершеннолетнего, в 2016 и 2018 гг. – за незаконное хранение оружия. По словам местных, два месяца назад он вышел из тюрьмы.
Полиция задержала подозреваемых в провинции Са Каэо после побега из провинции Чонбури в провинцию Чантхабури. Вероятно, они хотели скрыться в Камбодже. Для маскировки Понг и Тхонг переоделись в полицейскую форму. Их доставили в участок на допрос.
Они признались в убийстве Назимовых, которых, по их словам, не знали заранее. Преступники хотели украсть мотоцикл, но жертвы оказали сопротивление. Понг и Тхонг заявили, что убили молодых людей в приступе ярости, а потом закопали тела. Тхонг заявил, что парня застрелили, а девушку зарезали.
На допросе Понг указал место в районе горы Кхао Чи Чан, где, по его словам, должны были находится тела убитых. Сотрудники полиции, представители администрации района и добровольцы осмотрели указанное место. Однако вместо двух тел были обнаружены останки еще трех человек. Специалисты устанавливают их личности.
Заведующий консульским отделом посольства России в Таиланде Илья Ильин заявил «РИА Новости», что диппредставительство надеется на беспристрастное расследование и справедливое наказание виновных.