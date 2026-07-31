Что известно об убийстве россиян в Таиланде

Поиск молодых людей начала мать Назимовых. Через 20 минут после того, как брат с сестрой уехали из дома, она получила сообщение от дочери с единственным словом «Urgent!» (срочно), выяснили «РИА Новости». Затем связь с молодыми людьми была потеряна. Полиция Таиланда нашла запись с камеры наблюдения, на которой видно, что брат и сестра выехали из поселка, где живет их семья, на автотрассу.