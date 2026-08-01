Глава правительства Таиланда извинился за убийство россиян в Паттайе

Двое подозреваемых – 43-летний Тана Кертдонг (также известный как Понг), ранее судимый, и 39-летний Тонгчай Сринил (Тонг) – были арестованы 31 июля в районе Вангсомбун провинции Сакео при попытке бегства в другую страну. Оба признались в убийстве брата и сестры в ходе попытки угнать их мотоцикл, натолкнувшейся на сопротивление. Тонг утверждает, что его принуждал к этому Понг, и возлагает на него всю ответственность за произошедшее. По данным полиции, пара встретила россиян, притворилась сотрудниками правоохранительных органов, связала их, застрелила младшего брата и нанесла сестре смертельные травмы. После чего они захоронили тела в лесном массиве Хуайяй, примерно в двух километрах от места убийства. Мотоцикл был разобран и зарыт отдельно.