Глава правительства Таиланда извинился за убийство россиян в Паттайе
Премьер-министр Таиланда Анутхин Чанвиракун извинения перед иностранными туристами за убийство 17-летнего брата и 22-летней сестры Назимовых. Об этом в соцсети X сообщает Thai PBS News. По данным издания, глава правительства лично следит за расследованием дела. Он заявил, что произошедшее является дерзким преступлением, за которое виновные должны понести строгое наказание.
Рано утром 26 июля 17-летний брат и 22-летняя сестра Назимовы выехали из дома в Паттайе на мотоцикле и пропали. Позже стало известно, что их убили два тайских рецидивиста и забрали их транспорт. Тела молодых людей оказались закопаны в горах. Назимовы жили в Таиланде с матерью с 2021 г.
Премьер-министр побывал на месте сокрытия тел в лесу у автомагистрали в провинции Чонбури. Как пишет The Pattay News Thailand, Анутин заявил, что жестокие убийства нанесли ущерб репутации Таиланда как безопасной страны для туристов, и призвал к суровому наказанию в случае осуждения подозреваемых, настаивая на том, что они не должны получать никаких послаблений. Он охарактеризовал совершённые преступления как равносильные «убийству всей тайской нации», поскольку они подрывают усилия по укреплению доверия со стороны иностранных гостей и резидентов.
Ожидается, что премьер-министр примет участие в брифинге полиции по этому делу, прервав запланированный визит в провинцию Супханбури, где он намеревался встретиться с местными депутатами и осмотреть ряд объектов, включая демонстрационное рисовое поле.
Двое подозреваемых – 43-летний Тана Кертдонг (также известный как Понг), ранее судимый, и 39-летний Тонгчай Сринил (Тонг) – были арестованы 31 июля в районе Вангсомбун провинции Сакео при попытке бегства в другую страну. Оба признались в убийстве брата и сестры в ходе попытки угнать их мотоцикл, натолкнувшейся на сопротивление. Тонг утверждает, что его принуждал к этому Понг, и возлагает на него всю ответственность за произошедшее. По данным полиции, пара встретила россиян, притворилась сотрудниками правоохранительных органов, связала их, застрелила младшего брата и нанесла сестре смертельные травмы. После чего они захоронили тела в лесном массиве Хуайяй, примерно в двух километрах от места убийства. Мотоцикл был разобран и зарыт отдельно.
Останки брата и сестры были обнаружены 31 июля после того, как подозреваемые привели следователей к месту захоронения.
Пять тел нашли в Паттайе на месте, указанном подозреваемым в убийстве россиян. По данным The Pattay News Thailand, это тайская семья из трех человек – супругов и их 18-летней дочери. Они пропали в середине июня. Следователи полагают, что мотивом было ограбление: подозреваемые и двое предполагаемых сообщников, как сообщается, проникли в дом семьи. Двое других подозреваемых по этому делу остаются на свободе.