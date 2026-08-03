Таиланд признал удар по туристическому имиджу из-за убийства россиян в Паттайе
Убийство двух россиян в Паттайе подорвало репутацию Таиланда как туристического направления. Об этом журналистам заявил глава МИД Таиланда Сихасак Пхуангкеткеу, отвечая на вопрос ТАСС.
«Произошедшее шокирует, особенно учитывая, что жертвами преступления стали двое молодых людей. Премьер-министр [Анутхин Чанвиракун] и я позвонили российскому послу в Таиланде [Евгению Томихину], чтобы выразить наши соболезнования», – сказал он.
Полицейским и местным властям было дано указание задержать и привлечь к ответственности виновных. Министр подчеркнул, что Таиланд должен реальными действиями показать решимость обеспечить безопасность туристов и не допустить повторения подобных инцидентов, так как это подрывает доверие к направлению.
26 июля 17-летний брат и 22-летняя сестра Назимовы выехали из дома в Паттайе на мотоцикле и пропали. Позже стало известно, что их убили два тайских рецидивиста, когда хотели забрать их транспорт. Тела молодых людей были закопаны в горах. Назимовы жили в Таиланде с матерью с 2021 г. Двое подозреваемых – 43-летний Тана Кертдонг (также известный как Понг), ранее судимый, и 39-летний Тонгчай Сринил (Тонг) – были арестованы 31 июля в районе Вангсомбун провинции Сакео при попытке бегства в другую страну. Оба признались в убийстве брата и сестры в ходе попытки угнать их мотоцикл. 1 августа премьер-министр Таиланда Чанвиракун принес извинения иностранным туристам за убийство Назимовых.