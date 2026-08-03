Таиланд признал удар по туристическому имиджу из-за убийства россиян в Паттайе

26 июля 17-летний брат и 22-летняя сестра Назимовы выехали из дома в Паттайе на мотоцикле и пропали. Позже стало известно, что их убили два тайских рецидивиста, когда хотели забрать их транспорт. Тела молодых людей были закопаны в горах. Назимовы жили в Таиланде с матерью с 2021 г. Двое подозреваемых – 43-летний Тана Кертдонг (также известный как Понг), ранее судимый, и 39-летний Тонгчай Сринил (Тонг) – были арестованы 31 июля в районе Вангсомбун провинции Сакео при попытке бегства в другую страну. Оба признались в убийстве брата и сестры в ходе попытки угнать их мотоцикл. 1 августа премьер-министр Таиланда Чанвиракун принес извинения иностранным туристам за убийство Назимовых.