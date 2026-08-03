Мать убитых в Таиланде россиян опознала их тела
Мать россиян, убитых в тайской Паттайе, Зарина Назимова опознала своих детей. Об этом она написала в Instagram
«Сегодня закончилась последняя надежда. Я опознала своих детей», – говорится в посте.
Рано утром 26 июля 22-летняя Диана и 17-летний Роман Назимовы выехали из дома в Паттайе на мотоцикле и пропали. Позже стало известно, что их убили два тайских рецидивиста, когда хотели забрать их транспорт. Останки брата и сестры были обнаружены 31 июля после того, как подозреваемые привели следователей к месту захоронения. Там же обнаружили останки еще трех человек. Это оказалась тайская семья – двое супругов и их 18-летняя дочь, которые пропали в середине июня.
Подозреваемые были арестованы при попытке бегства в другую страну. Оба признались в убийстве.
Глава МИД Таиланда Сихасак Пхуангкеткеу признал, что убийство двух россиян в Паттайе подорвало репутацию Таиланда как туристического направления. «Произошедшее шокирует», – отметил он.