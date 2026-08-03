Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
CNY Бирж.11,911+1,53%VEON-RX53,6+1,9%UTAR9,44+2,16%IMOEX2 258,33+1,44%RTSI888,52+0,67%RGBI114,93-0,11%RGBITR772,94-0,01%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

Мать убитых в Таиланде россиян опознала их тела

Ведомости

Мать россиян, убитых в тайской Паттайе, Зарина Назимова опознала своих детей. Об этом она написала в Instagram (принадлежит Meta – организация признана экстремистской и запрещена в РФ).

«Сегодня закончилась последняя надежда. Я опознала своих детей», – говорится в посте.

Рано утром 26 июля 22-летняя Диана и 17-летний Роман Назимовы выехали из дома в Паттайе на мотоцикле и пропали. Позже стало известно, что их убили два тайских рецидивиста, когда хотели забрать их транспорт. Останки брата и сестры были обнаружены 31 июля после того, как подозреваемые привели следователей к месту захоронения. Там же обнаружили останки еще трех человек. Это оказалась тайская семья – двое супругов и их 18-летняя дочь, которые пропали в середине июня.

Подозреваемые были арестованы при попытке бегства в другую страну. Оба признались в убийстве.

Глава МИД Таиланда Сихасак Пхуангкеткеу признал, что убийство двух россиян в Паттайе подорвало репутацию Таиланда как туристического направления. «Произошедшее шокирует», – отметил он.

Читайте также:АТОР призвала туристов в Таиланде не удаляться от курорта без сопровождения
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь