Мать убитых в Таиланде россиян опознала их тела

Рано утром 26 июля 22-летняя Диана и 17-летний Роман Назимовы выехали из дома в Паттайе на мотоцикле и пропали. Позже стало известно, что их убили два тайских рецидивиста, когда хотели забрать их транспорт. Останки брата и сестры были обнаружены 31 июля после того, как подозреваемые привели следователей к месту захоронения. Там же обнаружили останки еще трех человек. Это оказалась тайская семья – двое супругов и их 18-летняя дочь, которые пропали в середине июня.