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Тела убитых в Таиланде брата и сестры Назимовых передали семье

Ведомости

В Таиланде завершились следственные процедуры по делу об убийстве граждан России Дианы и Романа Назимовых. Их тела были переданы семье, сообщил родственник погибших Константин ТАСС.

«Процедуры завершены, тела выдали родственникам», – сказал он.

По словам собеседника агентства, с покойными Назимовыми простятся 6 августа. В ходе церемонии также почтут память тайской семьи из трех человек, ставшей жертвой тех же преступников.

Убийство произошло в Паттайе. 26 июля 22-летняя Диана и 17-летний Роман Назимовы выехали из дома на мотоцикле и пропали. Позже стало известно, что их убили два тайских рецидивиста, когда хотели забрать их транспорт. Останки брата и сестры нашли 31 июля, когда подозреваемые привели следователей к месту захоронения. Там же обнаружили останки тайской семьи – двух супругов и их 18-летней дочери, которые пропали в середине июня. Мать убитых Зарина Назимова опознала тела своих детей 3 августа. МИД Таиланда передал соболезнования министру иностранных дел России Сергею Лаврову в связи с трагедией в Паттайе.

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