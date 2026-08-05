Тела убитых в Таиланде брата и сестры Назимовых передали семье

Убийство произошло в Паттайе. 26 июля 22-летняя Диана и 17-летний Роман Назимовы выехали из дома на мотоцикле и пропали. Позже стало известно, что их убили два тайских рецидивиста, когда хотели забрать их транспорт. Останки брата и сестры нашли 31 июля, когда подозреваемые привели следователей к месту захоронения. Там же обнаружили останки тайской семьи – двух супругов и их 18-летней дочери, которые пропали в середине июня. Мать убитых Зарина Назимова опознала тела своих детей 3 августа. МИД Таиланда передал соболезнования министру иностранных дел России Сергею Лаврову в связи с трагедией в Паттайе.