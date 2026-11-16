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Главная / Общество /

На подъезде к Крымскому мосту развернуты два пункта обогрева

Антон Потоков
Константин Михальчевский / РИА Новости
Константин Михальчевский / РИА Новости

На подъезде к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края организуют два пункта обогрева для автомобилистов из-за временного ограничения движения. Об этом сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев.

Один пункт разместят в районе Тамани, второй – рядом с досмотровым комплексом. Водители смогут согреться и выпить горячего чая. Кроме того, для них установят биотуалеты.

Кондратьев призвал автомобилистов сохранять спокойствие, учитывать действующие ограничения при планировании поездок и следить за официальными сообщениями. По его словам, движение по мосту будет ограничено ориентировочно до середины дня.

Что известно о состоянии Крымского моста после атаки БПЛА

Политика / Международные отношения

16 ноября глава Крыма Сергей Аксенов сообщил об атаке ВСУ на Крымский мост. Для ликвидации ее последствий задействованы экстренные службы, в Керчи развернут оперативный штаб.

В Минтрансе России уточнили, что движение по автомобильной части сооружения временно приостановлено. Специалисты проводят восстановительные работы и оценивают возможность запуска реверсивного движения. По предварительным данным, пострадавших нет.

При этом железнодорожное сообщение через мост осуществляется в штатном режиме, сообщили в Минтрансе. Ранее перевозчик «Гранд сервис экспресс» информировал о задержке четырех пассажирских поездов, направляющихся в Крым.

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