На подъезде к Крымскому мосту развернуты два пункта обогрева
На подъезде к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края организуют два пункта обогрева для автомобилистов из-за временного ограничения движения. Об этом сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев.
Один пункт разместят в районе Тамани, второй – рядом с досмотровым комплексом. Водители смогут согреться и выпить горячего чая. Кроме того, для них установят биотуалеты.
Кондратьев призвал автомобилистов сохранять спокойствие, учитывать действующие ограничения при планировании поездок и следить за официальными сообщениями. По его словам, движение по мосту будет ограничено ориентировочно до середины дня.
16 ноября глава Крыма Сергей Аксенов сообщил об атаке ВСУ на Крымский мост. Для ликвидации ее последствий задействованы экстренные службы, в Керчи развернут оперативный штаб.
В Минтрансе России уточнили, что движение по автомобильной части сооружения временно приостановлено. Специалисты проводят восстановительные работы и оценивают возможность запуска реверсивного движения. По предварительным данным, пострадавших нет.
При этом железнодорожное сообщение через мост осуществляется в штатном режиме, сообщили в Минтрансе. Ранее перевозчик «Гранд сервис экспресс» информировал о задержке четырех пассажирских поездов, направляющихся в Крым.