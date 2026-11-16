Несырьевой неэнергетический экспорт России за девять месяцев вырос на 7%
Объем несырьевого неэнергетического экспорта России по итогам января – сентября 2026 г. увеличился на 7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достиг $123,5 млрд. Об этом заявил статс-секретарь – заместитель министра промышленности и торговли РФ Роман Чекушов на международном экспортном форуме «Сделано в России».
«Видим, что несырьевой неэнергетическмй экспорт составил 123,5 миллиарда долларов, это рост на 7% к прошлому году», – сказал он (цитата по «РИА Новости»).
По данным Международного энергетического агентства (МЭА), Россия в октябре 2026 г. увеличила экспорт нефти и нефтепродуктов на 260 000 баррелей в сутки (б/с) до 6,82 млн б/с. Выручка от поставок за месяц выросла на $3,61 млрд, достигнув $21,15 млрд. Это максимальный показатель с мая 2026 г. Увеличение доходов агентство связывает с ростом нефтяных цен. Экспорт сырой нефти остался на уровне сентября – 5,33 млн б/с. При этом поставки нефтепродуктов увеличились на 260 000 б/с до 1,49 млн б/с. Доходы от продажи нефти составили $17,22 млрд, что на $2,53 млрд больше, чем месяцем ранее. Экспорт нефтепродуктов принес $3,93 млрд – на $1,08 млрд больше сентябрьского результата.
14 октября вице-премьер Александр Новак говорил, что Россия может увеличить экспорт дизельного топлива к концу 2026 г. до 3–3,5 млн т в месяц. Он отметил, что ранее Россия поставляла на мировой рынок дизельное топливо в объеме, который соответствовал 10–15% мирового потребления. Новак подчеркнул, что это значительный объем, который позволяет влиять на балансировку спроса и предложения дизтоплива на мировом рынке.