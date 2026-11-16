Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
CNY Бирж.12,374+0,59%KLVZ1,932-0,1%VEON-RX93+0,76%IMOEX2 473,16-1,52%RTSI948,37-1,52%RGBI111,85-0,08%RGBITR779,01+0,02%
Главная / Общество /

В Подмосковье выбрали главную новогоднюю елку России

Сергей Пахомов
Управление делами президента России
Управление делами президента России

В подмосковном Клину выбрали главную новогоднюю елку России, которую установят на Соборной площади в Кремле. Об этом сообщило Управление делами президента РФ.

Высота дерева – 27 м, возраст – 95 лет, диаметр ствола – 72 см, уточнили в управлении.

Главную новогоднюю ель искали летом и осенью. Специалисты оценивали деревья по нескольким параметрам, включая внешний вид, состояние и устойчивость к перепадам температур, ветру и морозу. За это время комиссия преодолела около 3000 км и рассмотрела 20 кандидаток. Спил ели запланирован на 7 декабря.

В 2025 г. главной новогодней елкой РФ стало дерево из деревни Землино Рузского округа Московской области. Ее высота составила 26 м, обхват ствола – 64 см, размах нижних ветвей – 11 м. Подготовка дерева стала результатом слаженной работы множества ведомств и организаций.

В 2024 г. главную кремлевскую ель нашли возле деревни Знаменка Можайского округа. Тогда выбрали 90-летнее дерево высотой 30 м и обхватом ствола 60 см. Всего в конкурсе участвовало более 25 елей.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте