В Подмосковье выбрали главную новогоднюю елку России
В подмосковном Клину выбрали главную новогоднюю елку России, которую установят на Соборной площади в Кремле. Об этом сообщило Управление делами президента РФ.
Высота дерева – 27 м, возраст – 95 лет, диаметр ствола – 72 см, уточнили в управлении.
Главную новогоднюю ель искали летом и осенью. Специалисты оценивали деревья по нескольким параметрам, включая внешний вид, состояние и устойчивость к перепадам температур, ветру и морозу. За это время комиссия преодолела около 3000 км и рассмотрела 20 кандидаток. Спил ели запланирован на 7 декабря.
В 2025 г. главной новогодней елкой РФ стало дерево из деревни Землино Рузского округа Московской области. Ее высота составила 26 м, обхват ствола – 64 см, размах нижних ветвей – 11 м. Подготовка дерева стала результатом слаженной работы множества ведомств и организаций.
В 2024 г. главную кремлевскую ель нашли возле деревни Знаменка Можайского округа. Тогда выбрали 90-летнее дерево высотой 30 м и обхватом ствола 60 см. Всего в конкурсе участвовало более 25 елей.