СК возбудил дело о теракте после атаки БПЛА на автобус в Запорожье
Следственный комитет (СК) России возбудил уголовное дело о теракте (ст. 205 УК РФ) после атаки украинского беспилотника на пассажирский автобус в Запорожской области. В результате удара пострадали три человека, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
По данным следствия, БПЛА атаковал рейсовый автобус, следовавший по маршруту Черниговка – Бердянск, в районе села Богдановка Черниговского муниципального округа. Ранения получили водитель и два пассажира.
Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего, в том числе тип и модель использованного беспилотника. Кроме того, выясняются личности украинских военнослужащих, которых СК считает причастными к атаке. Проводятся следственные и процессуальные действия для сбора доказательств.
Ранее 16 ноября губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что всех троих пострадавших доставили в больницу, где им оказывают медицинскую помощь. На месте происшествия работают оперативные службы.
27 октября украинский беспилотник атаковал пассажирский автобус, следовавший по маршруту Симферополь – Москва, в районе Приморска Запорожской области. Погиб один человек, в автобусе находился 31 человек.