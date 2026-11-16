СК возбудил дело о теракте после атаки БПЛА на автобус в Запорожье

Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего, в том числе тип и модель использованного беспилотника. Кроме того, выясняются личности украинских военнослужащих, которых СК считает причастными к атаке. Проводятся следственные и процессуальные действия для сбора доказательств.