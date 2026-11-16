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Площадь пожара в горнолыжном комплексе в Крылатском достигла 1300 кв. м

Ксения Наумчик
РИА Новости
РИА Новости

Площадь пожара в горнолыжном комплексе в районе Крылатское на западе Москвы увеличилась до 1300 кв. м. Огонь охватил кровлю двухэтажного административного здания, сообщили в МЧС России по Москве.

На месте происшествия работают 44 человека и 11 единиц техники. Спасатели продолжают тушение возгорания.

Произошло возгорание чердачного помещения складского здания с деревянной пристройкой, предназначенной для хранения инвентаря на территории комплекса «Лата трэк». До этого сообщалось, что существует угроза перехода огня еще на одно здание. Для борьбы с огнем планируется привлечь авиацию.

16 ноября в результате пожара в квартире жилого дома на улице Габричевского на северо-западе Москвы погиб один человек. По данным ведомства, в квартире загорелись личные вещи и мебель. Пожарным удалось спасти трех человек. Возгорание ликвидировано.

9 ноября при пожаре в квартире на западе Москвы пострадала двукратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Мария Шурочкина. Пожар произошел на улице Багрицкого, площадь возгорания составила 5 кв. м. По данным ТАСС, причиной пожара стало нарушение правил эксплуатации биокамина. В результате загорелись вещи и мебель.

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