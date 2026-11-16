Площадь пожара в горнолыжном комплексе в Крылатском достигла 1300 кв. м

Произошло возгорание чердачного помещения складского здания с деревянной пристройкой, предназначенной для хранения инвентаря на территории комплекса «Лата трэк». До этого сообщалось, что существует угроза перехода огня еще на одно здание. Для борьбы с огнем планируется привлечь авиацию.