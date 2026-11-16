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Главная / Общество /

Ямпольская объяснила сокращения в «Зимнем вечере» Пушкина

Сергей Пахомов
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

Учебник по литературному чтению для 3-го класса, в котором стихотворение поэта Александра Пушкина «Зимний вечер» опубликовано в сокращенном виде, относится к коммерческой линейке, которая постепенно устаревает. Об этом «РИА Новости» сообщила советник президента России, председатель Совета по поддержке русского языка Елена Ямпольская.

«То, о чем вы говорите, относится именно к действующей коммерческой, то есть уже устаревающей, линейке учебников. Чем вызвано это, сказать вам точно не могу», – отметила Ямпольская. Таким образом она прокомментировала публикации в некоторых СМИ, согласно которым из «Зимнего вечера» убрали четверостишие, начинающееся со строки «Выпьем, добрая подружка».

По ее словам, в действующую программу для 3-го класса это произведение не входит. Ямпольская считает, что стихотворению место в программе 5-го класса, где оно изучается сейчас.

13 ноября министр просвещения РФ Сергей Кравцов заявил, что с 1 января 2027 г. планируется начать апробацию единых учебников по русскому языку и литературе для 10–11-х классов. Их внедрение в школах намечено на 1 сентября того же года, уточнил министр.

5 октября Ямпольская сообщила, что учебники по русскому языку и литературному чтению для 1–4-х классов начнут поэтапно завозить в школы с 1 сентября 2028 г. Она также призвала уже сейчас готовить пособия для дошкольников, в том числе по речевому развитию.

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