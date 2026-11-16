Ямпольская объяснила сокращения в «Зимнем вечере» Пушкина

«То, о чем вы говорите, относится именно к действующей коммерческой, то есть уже устаревающей, линейке учебников. Чем вызвано это, сказать вам точно не могу», – отметила Ямпольская. Таким образом она прокомментировала публикации в некоторых СМИ, согласно которым из «Зимнего вечера» убрали четверостишие, начинающееся со строки «Выпьем, добрая подружка».