Новые учебники по русскому языку для младших классов будут введены в 2028 году

С 1 сентября 2027 г. в школах должны появиться учебники по русскому языку для 10-х классов, а по литературе – для 5, 6, 10 и 11-х классов. Ямпольская также призвала уже сейчас готовить пособия для дошкольников, в том числе по речевому развитию. По ее словам, они обеспечат детям «бесшовный, безболезненный, бесстрессовый переход из подготовительной группы детских садов в первый класс».