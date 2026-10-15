Новые учебники по русскому языку для младших классов будут введены в 2028 году
Учебники по русскому языку и литературному чтению для 1–4-х классов начнут поэтапно завозить в школы с 1 сентября 2028 г. Об этом журналистам сообщила советник президента, председатель Совета по поддержке русского языка Елена Ямпольская.
«Совсем недавно мы договорились с Министерством просвещения России о том, что учебники по русскому языку и литературному чтению для начальной школы, для первых – четвертых классов, мы начнем поэтапно завозить в школы с 1 сентября 2028 года», – сказала Ямпольская.
С 1 сентября 2027 г. в школах должны появиться учебники по русскому языку для 10-х классов, а по литературе – для 5, 6, 10 и 11-х классов. Ямпольская также призвала уже сейчас готовить пособия для дошкольников, в том числе по речевому развитию. По ее словам, они обеспечат детям «бесшовный, безболезненный, бесстрессовый переход из подготовительной группы детских садов в первый класс».
В ноябре 2025 г. министр просвещения Сергей Кравцов сообщал, что единые учебники по русскому языку начнут использовать в школах с 1 сентября 2027 г., а остальные книги будут к 2028-му. В июне 2026 г. учебники для 10–11-х классов и среднего профессионального образования передали на экспертизу в Минпросвещения. Тогда же Ямпольская анонсировала возвращение в школы учебных словарей с 2027 г.
8 октября Ямпольская выразила поддержку созданию единой нейросети в сфере образования. Конечная цель ее внедрения – облегчить деятельность учителей, т. е. освободить их время и ресурсы для живой творческой работы с детьми.