Единые учебники по русскому языку введут в школах с 1 сентября 2027 года

Единые учебники уже применяются по другим предметам. 30 августа 2024 г. в Москве представили линейку учебников по мировой и российской истории для 5–9-х классов, а также колледжей и техникумов. С сентября обучение по ним начали школьники ряда регионов, а в 2025/26 учебном году эти книги появились во всех школах страны.