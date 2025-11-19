Газета
Единые учебники по русскому языку введут в школах с 1 сентября 2027 года

Единые учебники по русскому языку начнут использоваться в российских школах с 1 сентября 2027 г. Об этом сообщил министр просвещения Сергей Кравцов на заседании Совета при президенте по поддержке русского языка и языков народов России.

Кравцов уточнил, что до запуска в массовое использование учебники пройдут апробацию, а учителя – повышение квалификации.

«Мы планируем, что с 1 сентября 2027 г. они поступят в школы», – отметил министр (цитата по «РИА Новости»).

Он подчеркнул, что система образования ожидает обновленные учебники.

Единые учебники уже применяются по другим предметам. 30 августа 2024 г. в Москве представили линейку учебников по мировой и российской истории для 5–9-х классов, а также колледжей и техникумов. С сентября обучение по ним начали школьники ряда регионов, а в 2025/26 учебном году эти книги появились во всех школах страны.

