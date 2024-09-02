Новые учебники истории Мединского для 5–9-х классов применят в сентябре

Новые учебники истории Мединского для 5–9-х классов применят в сентябреВ них отказались от «западной» периодизации и уделили больше внимания Азии и Африке
В Москве 30 августа презентовали линейку единых учебников по мировой и российской истории для школьников 5–9-х классов, а также студентов колледжей и техникумов. В сентябре по новым учебникам в пробном режиме будут учиться дети в ряде регионов, заявил министр просвещения Сергей Кравцов на презентации. В 2025/26 учебном году книги появятся уже во всех российских школах, отметил он.
Авторами учебников стали помощник президента РФ Владимир Мединский и академик Российской академии наук (РАН) Александр Чубарьян. По их книгам старшеклассники российских школ изучают историю с 2023 г., писали «Ведомости». Таким образом, с появлением серии для 5–9-х классов единая линейка учебников будет покрывать весь курс школьной истории. Версия для колледжей и техникумов – это сокращенный вариант учебников по истории для 10–11-х классов тех же авторов, пояснил Мединский «Ведомостям».
Новые школьные учебники «перестали быть европоцентричными», рассказал Чубарьян. В частности, в них расширили описания истории стран Азии, Африки и Латинской Америки. В учебниках также отказались от «западной» периодизации Нового времени, добавил Мединский. В европейской традиции эпоха Нового времени отсчитывается с даты открытия мореплавателем Христофором Колумбом Америки в 1492 г. (его экспедиция достигла островов Багамского архипелага. – «Ведомости»), т. е. в момент правления Ивана III, политику которого продолжил его сын Василий III до 1533 г., утверждает Мединский. Поэтому отсчет Нового времени авторы в едином учебнике ведут с конца правления Василия III, объяснил он.
В 2024/2025 учебном году российские семиклассники смогут изучать начало Нового времени на курсе всеобщей истории по любому из шести учебников разных авторов, следует из актуальной редакции приказа Минпросвещения об утверждении федерального перечня учебников (от 21 февраля 2024 г.). Согласно ему, историю России XVI в. школьники страны учат по одному из трех утвержденных пособий. Описание государственной политики с середины правления Ивана III начинается только в одном из них (под авторством члена-корреспондента РАН Николая Арсентьева), в остальных двух – с начала правления Василия III, убедились «Ведомости».
В одном из одобренных министерством учебников по всеобщей истории уточняется: ученые-историки имеют разные точки зрения относительно конкретной даты начала Нового времени («История. Всеобщая история. История Нового времени. Конец XV—XVII век» под авторством Анны Юдовской, Петра Баранова и Любови Ванюшкиной). Помимо даты открытия Америки Колумбом эпоху можно отсчитывать с конца Войны Алой и Белой розы и начала правления династии Тюдоров в Англии (1485 г.) или со старта Реформации (движения за обновление католической церкви, 1517 г.), говорится в учебнике.
По словам Мединского, учебники не будут «разделять народы и страны», в них акцентируется внимание на мирном сосуществовании государств в условиях многополярного мира. Например, на обложке учебника для 9-го класса используется изображение стыковки космических кораблей – советского «Союза-19» и американского «Аполлона» – как символ сотрудничества двух сверхдержав, продолжил он. При этом особое внимание в учебнике для 9-х классов уделяется расцвету «западного колониализма» в XIX в., отметил автор.
Авторы учебников использовали «легкий слог» с расчетом на то, что их будут читать не только школьники, но и их родители, поделился Мединский. Также в них есть ссылки на исторические интернет-статьи, фильмы и другие материалы, добавил Чубарьян. «Мы исходим из того, что история – самый интересный предмет в школе», – сказал Мединский.
Цена нового учебника с учетом доставки до региона составит 209 руб., тогда как предыдущие издания по истории в мягком переплете стоили около 1000 руб. (т. е. почти в 5 раз дешевле. – «Ведомости»), утверждает Кравцов. Новые книги подготовит издательство «Просвещение», их тираж составит 16 млн экземпляров, сказала генеральный директор организации Наталья Третьяк.
В советских школах предметы «История СССР» и «Всеобщая история» преподавались без привязки друг к другу, рассказал «Ведомостям» историк Алексей Макаркин. После развала СССР в 1990-е гг. история России изучалась «в контексте мировой истории», продолжил он. Новые учебники от Мединского и Чубарьяна предлагают изучать не «роль» России в истории мира, а «влияние» нашей страны на нее, предположил эксперт. Такой подход соответствует государственной политике и ее идее о том, что «история должна воспитывать патриотизм» в россиянах, говорит Макаркин. При этом расширение школьной программы на восточные, африканские и латинские страны может привести к «перегрузке информации» у школьников, предполагает он.
«Ведомости» направили запрос в пресс-службу Минпросвещения с просьбой уточнить, в школах каких регионов будет проводиться апробация учебников.