Новые учебники истории Мединского для 5–9-х классов применят в сентябре

В советских школах предметы «История СССР» и «Всеобщая история» преподавались без привязки друг к другу, рассказал «Ведомостям» историк Алексей Макаркин. После развала СССР в 1990-е гг. история России изучалась «в контексте мировой истории», продолжил он. Новые учебники от Мединского и Чубарьяна предлагают изучать не «роль» России в истории мира, а «влияние» нашей страны на нее, предположил эксперт. Такой подход соответствует государственной политике и ее идее о том, что «история должна воспитывать патриотизм» в россиянах, говорит Макаркин. При этом расширение школьной программы на восточные, африканские и латинские страны может привести к «перегрузке информации» у школьников, предполагает он.