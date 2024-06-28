Сергей Кравцов рассказал о новом учебнике по обществознанию

Сергей Кравцов рассказал о новом учебнике по обществознаниюОбновленная программа предмета расскажет, что «самая лучшая страна в мире – это Россия»
Учебник по обществознанию для девятых классов представляет собой книгу в цветах государственного флага России с изображением памятника «Тысячелетие России». Такую обложку учебника представил министр просвещения Сергей Кравцов на Петербургском международном юридическом форуме (ПМЮФ).
По словам министра, учебник находится на завершающем этапе подготовки перед изданием и передачей в школы. Впервые в нем будут представлены ссылки на музеи, книги, фильмы, архивы и пособия для самостоятельного изучения. «По итогам аукциона [для школ] учебники будут стоить 208–209 руб. Цена включает не только тиражирование, но и доставку до субъекта России», – пояснил Кравцов. Коммерческая цена будет в 4 раза выше.
Помощник президента Владимир Мединский рассказал, что над пособием по обществознанию работало более 20 специалистов: удалось сократить объем информации, изменить методику подачи тем, а также урезать дополнительные тексты, которые помещались в конце параграфов.
«Никакого крена в сторону истории нет. Обществознание в СССР проводилось один раз в неделю по одному часу, а потом это как-то превратилось в целый шестилетний курс», – утверждает Мединский. Он добавил, что программа обществознания преобразовывается в сторону «большей практичности, понятности и полезности».
По мнению автора нынешних методических разработок для ЕГЭ по обществознанию заслуженного учителя истории и обществознания Александра Воронцова, программа новых учебников для 9–11-х классов требует корректировок. Он считает, что курс обществознания не несет важных ответов на вопросы, возникающие перед молодым поколением. К тому же, по его словам, изучение предмета начинается слишком поздно. К девятому классу у большинства школьников формируется представление о праве и морали без вклада школы в этот процесс.
Проект Минпросвещения по обществознанию
Сейчас обществознание преподается в 6–11-х классах. Согласно проекту приказа Минпросвещения, опубликованному 22 февраля на портале нормативных правовых актов, предлагается сохранить урок только в 9–11-х классах, но с сокращением отведенного на него времени. В частности, из 136 часов, отводимых на обществознание в 6–9-х классах, оставить 34 часа лишь в девятом классе. В 10-м классе на предмет будет отводиться по одному часу еженедельно вместо двух. Программу 11-го класса, которая предусматривает два урока в неделю, корректировки не затронут. За счет этих изменений, как уточнил представитель Минпросвещения, ведомство предлагает увеличить в школьной программе количество уроков истории с 340 до 476 часов. 26 февраля «Ведомости» писали о том, что входящие в профсоюз «Учитель» преподаватели готовят петицию на имя главы Минпросвещения. В ней они выступили против сокращения часов, выделенных на обществознание. Сопредседатель организации Всеволод Луховицкий рассказал «Ведомостям», что в ответе министерство указало, что приказ уже подписан, а изменения в программе вступят в силу с 2025 г.
Воронцов также добавил, что деление программных тем новых учебников не соответствует возрасту школьников. «Базовое содержание правовых вопросов, семейное, трудовое, гражданское, уголовное мы переносим в 11-й класс. А уголовная ответственность начинается с 14 лет. В 11-м классе им уже по 18 лет, а мы им в это время будем давать информацию для несовершеннолетних», – пояснил он.
Проректор по научно-исследовательской деятельности МГЮА им. О. Е. Кутафина Владимир Синюков считает, что не принципиально, в каком классе будет начинаться изучение обществознания – в шестом или в девятом. Старая программа, как считает он, совершенно не объясняла школьникам базовых понятий. Вместо этого учебные часы тратились на ненужные параграфы, например, о патентоведении. Но в новой редакции пособий нет курса международного права, что, как полагает Синюков, является грубой ошибкой. «К нам приходят абитуриенты, которые хотят стать юристами. Они напичканы поверхностной правовой информацией, а при дальнейшем общении мы видим, что это не граждане, они просто имеют дефектные представления о праве», – объяснил он.
Начальник департамента по координации вопросов государственной политики в исторической и гуманитарной сферах администрации президента Владислав Кононов, в свою очередь, заявил, что рукопись нового учебника находится в «высокой степени готовности». «Я думаю, что в итоге удастся создать принципиально новый курс обществознания – курс про то, что самая лучшая страна в мире – это Россия и тебе, дорогой школьник, и нам всем повезло родиться и жить в ней», – сказал он.
Старший научный сотрудник Центра экономики непрерывного образования ИПЭИ Президентской академии (РАНХиГС) Борис Илюхин напомнил «Ведомостям», что обществознание – это достаточно сложный предмет, его содержание постоянно меняется. В конце 1980-х гг. предмет назывался «Основы советского государства и права», потом «Обществоведение», затем произошло еще несколько переименований. Менялось и содержание, при этом специалисты постоянно дискутируют о том, что должен изучать ребенок до 14 (16, 17, 18) лет, а что позже.
«Мне представляется, что обществознание – это как раз тот предмет, который может хорошо и комплексно развиваться в материале других предметов: финансовая грамотность – в математике, основы государства – в истории, информационная безопасность – на уроках информатики, гражданское право – на уроках ОБЖ, отдельные правовые вопросы – на уроках литературы и географии», – считает Илюхин.