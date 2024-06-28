Сергей Кравцов рассказал о новом учебнике по обществознанию

Проект Минпросвещения по обществознанию

Сейчас обществознание преподается в 6–11-х классах. Согласно проекту приказа Минпросвещения, опубликованному 22 февраля на портале нормативных правовых актов, предлагается сохранить урок только в 9–11-х классах, но с сокращением отведенного на него времени. В частности, из 136 часов, отводимых на обществознание в 6–9-х классах, оставить 34 часа лишь в девятом классе. В 10-м классе на предмет будет отводиться по одному часу еженедельно вместо двух. Программу 11-го класса, которая предусматривает два урока в неделю, корректировки не затронут. За счет этих изменений, как уточнил представитель Минпросвещения, ведомство предлагает увеличить в школьной программе количество уроков истории с 340 до 476 часов. 26 февраля «Ведомости» писали о том, что входящие в профсоюз «Учитель» преподаватели готовят петицию на имя главы Минпросвещения. В ней они выступили против сокращения часов, выделенных на обществознание. Сопредседатель организации Всеволод Луховицкий рассказал «Ведомостям», что в ответе министерство указало, что приказ уже подписан, а изменения в программе вступят в силу с 2025 г.