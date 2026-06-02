В российские школы вернут учебные словари для учеников
Со следующего года в российские школы вернут учебные словари школьника, сообщила советник президента РФ Елена Ямпольская в ходе Совета по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов России.
Она отметила, что словари составят в полном соответствии с нормативными словарями русского языка, утвержденными правительственной комиссией.
В ходе заседания президент России Владимир Путин выступил за пересмотр учебных программ по русскому языку для студентов педагогических вузов и колледжей. По его словам, подготовку учителей начальной школы необходимо усилить за счет увеличения объема курсов по русскому языку, литературе и методике их преподавания.
24 июля 2025 г. Ямпольская сообщила, что во всех букварях первоклассников размещено обращение Путина. Она тогда заявила, что гордость школьника от того, что лично к нему обратился президент страны, останется и сделает начало школьной жизни еще более торжественным.