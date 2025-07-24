Во всех букварях первоклассников будет обращение Путина
Президент России Владимир Путин написал обращение, которое будет размещено во всех букварях первоклассников, сообщила его советник Елена Ямпольская.
«В букваре, как мы и просили, Владимир Владимирович подготовил это обращение. Оно существует. Мне кажется, будет очень хорошо, если каждый ребенок, пришедший в школу, увидит, что с этим замечательным днем его поздравляет не только семья, не только учителя, но и президент России», – сказала Ямпольская (цитата по ТАСС).
5 июля она представила президенту макет букваря из единой государственной линейки учебников и попросила Путина составить обращение для него.
«Чуть позже ребенок перечитает ваши слова. Гордость от того, что лично к нему обратился президент страны, останется и сделает начало школьной жизни еще более торжественным», – указала Ямпольская.
Ранее Путин предложил запустить с 2026 г. программу «Детская книжная карта». Ее будут реализовать по аналогии с «Пушкинской картой», позволяющей школьникам посещать музеи, театры, кино, выставки. Карты с номиналом в 3000 руб. получат семьи, в которых растут дошкольники в возрасте от трех до шести лет.