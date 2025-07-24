Во всех букварях первоклассников будет обращение Путина

«В букваре, как мы и просили, Владимир Владимирович подготовил это обращение. Оно существует. Мне кажется, будет очень хорошо, если каждый ребенок, пришедший в школу, увидит, что с этим замечательным днем его поздравляет не только семья, не только учителя, но и президент России», – сказала Ямпольская (цитата по ТАСС).