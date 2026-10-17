Хакеры в Германии взломали электронную почту ХДС и разослали фишинговые письма
Хакеры взломали электронную почту Христианско-демократического союза (ХДС) в Хайльбронне в Германии и разослали тысячи фишинговых писем немецким политикам, включая канцлера ФРГ Фридриха Мерца. Об этом сообщила газета Die Zeit со ссылкой на полицию.
«Согласно предварительным данным, электронные письма были отправлены примерно 6500 контактам, многие из которых работают в секторах, связанных с безопасностью. Нам известно, например, что сообщения были отправлены и канцлеру», – сообщил представитель полиции Хайльбронна.
Полиция начала расследование. По данным правоохранительных органов, сообщения могли содержать ссылку – приглашение на мероприятие с участием известных гостей. Данные действия полиция расценивает как попытку фишинга (один из видов мошенничества, при котором хакеры с помощью рассылки электронных писем пытаются украсть личные данные пользователя).
Как отмечает газета, подобные атаки на правительственные учреждения Германии случались ранее. Так, весной 2025 г. кибератака была направлена на членов бундестага (парламента).
В сентябре агентство DPA сообщило, что хакеры потребовали от властей Берлина выкуп около 2 млн евро после атаки на сети сената. Инцидент произошел в середине августа. В конце месяца злоумышленники выставили полученные данные на продажу в даркнете в рамках аукциона.