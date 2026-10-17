Хакеры в Германии взломали электронную почту ХДС и разослали фишинговые письма

В сентябре агентство DPA сообщило, что хакеры потребовали от властей Берлина выкуп около 2 млн евро после атаки на сети сената. Инцидент произошел в середине августа. В конце месяца злоумышленники выставили полученные данные на продажу в даркнете в рамках аукциона.