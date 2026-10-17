Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
CNY Бирж.12,46-0,18%BISVP10,520%CHMK3 175-0,63%IMOEX2 448,04+0,9%RTSI922,28+0,91%RGBI111,77-0,1%RGBITR771,320%
Главная / Политика /

Мадьяр призвал США продлить исключение Венгрии из санкций на покупку нефти из РФ

Ася Султанова
ЕРА / ТАСС
ЕРА / ТАСС

Будапешт рассчитывает на продление действующего исключения из американских санкций на закупку российской нефти как минимум еще на год. Об этом в интервью изданию «444» заявил премьер-министр страны Петер Мадьяр. По его словам, американский президент Дональд Трамп заключает такие соглашения, какие считает нужным. При этом эта сделка важна и для Венгрии.

«У Венгрии до ноября действует исключение из санкций в отношении российской нефти. Американцы продлевают его ежегодно. Если американский президент заключил соглашение об экспорте дизельного топлива, то было бы нелогично не предоставить Венгрии это исключение хотя бы еще на год», – сказал Мадьяр.

9 октября в ходе телефонного разговора президента России Владимира Путина и Трампа была достигнута договоренность о поставке Россией более 300 000 т дизельного топлива на американский и мировой рынки. Трамп отметил, что еще 500 000 т будут поставлены в ноябре, а 1 млн т – «сразу после этого». В дальнейшем, как утверждал Трамп, Москва в зависимости от ситуации может дополнительно экспортировать 3 млн т дизельного топлива. Для реализации сделки минфин США временно ослабил антироссийские санкции. Глава Белого дома заявил, что соглашение с Россией по дизельному топливу необходимо на фоне высоких цен на мировом рынке. 

16 октября Трамп распорядился не применять ряд мер, предусмотренных законом о так называемых «санкциях Грэма» против России и Ирана. В частности, речь идет об отказе от введения 500%-ных пошлин на российские товары и 100% на продукцию стран, входящих в пятерку крупнейших покупателей российских нефти и газа. 

Читайте также:Песков: Россия без проблем продаст дизель на мировые рынки
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте