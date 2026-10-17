Мадьяр призвал США продлить исключение Венгрии из санкций на покупку нефти из РФ
Будапешт рассчитывает на продление действующего исключения из американских санкций на закупку российской нефти как минимум еще на год. Об этом в интервью изданию «444» заявил премьер-министр страны Петер Мадьяр. По его словам, американский президент Дональд Трамп заключает такие соглашения, какие считает нужным. При этом эта сделка важна и для Венгрии.
«У Венгрии до ноября действует исключение из санкций в отношении российской нефти. Американцы продлевают его ежегодно. Если американский президент заключил соглашение об экспорте дизельного топлива, то было бы нелогично не предоставить Венгрии это исключение хотя бы еще на год», – сказал Мадьяр.
9 октября в ходе телефонного разговора президента России Владимира Путина и Трампа была достигнута договоренность о поставке Россией более 300 000 т дизельного топлива на американский и мировой рынки. Трамп отметил, что еще 500 000 т будут поставлены в ноябре, а 1 млн т – «сразу после этого». В дальнейшем, как утверждал Трамп, Москва в зависимости от ситуации может дополнительно экспортировать 3 млн т дизельного топлива. Для реализации сделки минфин США временно ослабил антироссийские санкции. Глава Белого дома заявил, что соглашение с Россией по дизельному топливу необходимо на фоне высоких цен на мировом рынке.
16 октября Трамп распорядился не применять ряд мер, предусмотренных законом о так называемых «санкциях Грэма» против России и Ирана. В частности, речь идет об отказе от введения 500%-ных пошлин на российские товары и 100% на продукцию стран, входящих в пятерку крупнейших покупателей российских нефти и газа.