Ямпольская попросила Путина оставить обращение к первоклассникам в букваре

5 июня Путин в режиме видеоконференции провел заседание Совета по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов России. На заседании глава государства предложил запустить с 2026 г. программу «Детская книжная карта». По его словам, книги являются неотъемлемой частью воспитательного процесса и семейных традиций. Поэтому произведения классической литературы с ее высокими нравственными ценностями должны быть доступны каждому.