Ямпольская попросила Путина оставить обращение к первоклассникам в букваре
Советник президента РФ Елена Ямпольская представила российскому главе Владимиру Путину макет будущего букваря из единой государственной линейки учебников и попросила его обратиться к каждому первокласснику с первой страницы книги. Об этом сообщается на сайте Кремля.
«Чуть позже ребенок перечитает ваши слова. Гордость от того, что лично к нему обратился президент страны, останется и сделает начало школьной жизни еще более торжественным», – указала Ямпольская.
5 июня Путин в режиме видеоконференции провел заседание Совета по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов России. На заседании глава государства предложил запустить с 2026 г. программу «Детская книжная карта». По его словам, книги являются неотъемлемой частью воспитательного процесса и семейных традиций. Поэтому произведения классической литературы с ее высокими нравственными ценностями должны быть доступны каждому.
Программу детских книжных карт Путин предложил реализовать по аналогии с «Пушкинской картой», позволяющей школьникам посещать музеи, театры, кино, выставки. Карты с номиналом в 3000 руб. получат семьи, в которых растут дошкольники в возрасте от трех до шести лет.