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Warner Bros. оформила в России права на товарные знаки вселенной «Гарри Поттера»

Ася Султанова

Киностудия Warner Bros. оформила в России права на два товарных знака по вселенной «Гарри Поттера» – Hogwarts и Hogwarts Legacy, пишет ТАСС.

Заявки на регистрацию товарных знаков поступили из США в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (Роспатент) в феврале и марте 2026 г. Согласно базе ведомства, товарный знак Hogwarts зарегистрирован по пяти классам Международной классификации товаров и услуг (МКТУ). В их числе – загружаемое программное обеспечение для видеоигр, картонные и бумажные изделия, одежда, игрушки, а также услуги в сфере обучения и досуга.

Товарный знак Hogwarts Legacy, по названию которого существует компьютерная игра, зарегистрирован по одному классу МКТУ – ПО для видеоигр.

После начала спецоперации России на Украине иностранные кинокомпании приостановили свою деятельность в России и отложили премьеры кино и мультфильмов. Такое решение приняли в том числе The Walt Disney Company, Sony Pictures и Warner Bros. В апреле 2022 г. президент по делам международной дистрибуции Warner Bros. Эндрю Криппс выразил надежду, что компания сможет вернуться в Россию.

Как ранее сообщал глава Роспатента Юрий Зубов в интервью ТАСС, известные иностранные бренды стараются обеспечить и регистрацию, и продление своих торговых знаков на территории РФ. Он пояснял, что товарный знак оформляется для защиты от контрафакта – чтобы никто не реализовывал товары под видом продукции правообладателя.

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