Warner Bros. оформила в России права на товарные знаки вселенной «Гарри Поттера»

Заявки на регистрацию товарных знаков поступили из США в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (Роспатент) в феврале и марте 2026 г. Согласно базе ведомства, товарный знак Hogwarts зарегистрирован по пяти классам Международной классификации товаров и услуг (МКТУ). В их числе – загружаемое программное обеспечение для видеоигр, картонные и бумажные изделия, одежда, игрушки, а также услуги в сфере обучения и досуга.