Президент Warner Bros выразил надежду на возвращение компании в Россию
Президент по делам международной дистрибуции Warner Bros Эндрю Криппс выразил надежду, что компания сможет вернуться в Россию, сообщил портал Deadline.
«Я не знаю (какими будут условия возвращения в Россию. — "Ведомости") <...> Я просто надеюсь, что вы сможете добраться до позиции и времени, когда сможете вернуть продукт в страну», — заявил Криппс.
После начала спецоперации России на Украине иностранные кинокомпании приостановили свою деятельность в России и отложили премьеры кино и мультфильмов. Такое решение приняли в том числе The Walt Disney Company, Sony Pictures и Warner Bros. Последняя отменила премьеру фильма «Бэтмен» за день до нее.
После ухода иностранных компаний с рынка российские кинотеатры выпустили в повторный прокат фильмы Алексея Балабанова «Брат» и «Брат 2», комедию «Жмурки», драму «Про уродов и людей», «Морфий», «Я тоже хочу», «Мне не больно» и «Кочегар». Также повторно показывают в кино мультфильмы «Алеша Попович и Тугарин змей», «Добрыня Никитич и Змей Горыныч», «Илья Муромец и Соловей Разбойник» и др.