Президент Warner Bros выразил надежду на возвращение компании в Россию

После начала спецоперации России на Украине иностранные кинокомпании приостановили свою деятельность в России и отложили премьеры кино и мультфильмов. Такое решение приняли в том числе The Walt Disney Company, Sony Pictures и Warner Bros. Последняя отменила премьеру фильма «Бэтмен» за день до нее.