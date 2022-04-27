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Президент Warner Bros выразил надежду на возвращение компании в Россию

Ведомости

Президент по делам международной дистрибуции Warner Bros Эндрю Криппс выразил надежду, что компания сможет вернуться в Россию, сообщил портал Deadline.

«Я не знаю (какими будут условия возвращения в Россию. — "Ведомости") <...> Я просто надеюсь, что вы сможете добраться до позиции и времени, когда сможете вернуть продукт в страну», — заявил Криппс.

После начала спецоперации России на Украине иностранные кинокомпании приостановили свою деятельность в России и отложили премьеры кино и мультфильмов. Такое решение приняли в том числе The Walt Disney Company, Sony Pictures и Warner Bros. Последняя отменила премьеру фильма «Бэтмен» за день до нее.

После ухода иностранных компаний с рынка российские кинотеатры выпустили в повторный прокат фильмы Алексея Балабанова «Брат» и «Брат 2», комедию «Жмурки», драму «Про уродов и людей», «Морфий», «Я тоже хочу», «Мне не больно» и «Кочегар». Также повторно показывают в кино мультфильмы «Алеша Попович и Тугарин змей», «Добрыня Никитич и Змей Горыныч», «Илья Муромец и Соловей Разбойник» и др.

Ранее по теме: Российские кинотеатры выпустят в повторный прокат фильмы Балабанова

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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