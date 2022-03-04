Российские кинотеатры выпустят в повторный прокат фильмы Балабанова

В частности, с 24 марта в прокате будут доступны две части популярной драмы Балабанова «Брат» и «Брат 2». Также в кинопрокат выйдут и другие фильмы, снятые Балабановым — это комедия «Жмурки», драмы «Про уродов и людей», «Морфий», «Я тоже хочу», «Мне не больно» и «Кочегар».