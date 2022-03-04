Российские кинотеатры выпустят в повторный прокат фильмы Балабанова
Российские кинотеатры выпустят в повторный прокат фильмы режиссера Алексея Балабанова, следует из информации «Бюллетеня кинопрокатчика».
В частности, с 24 марта в прокате будут доступны две части популярной драмы Балабанова «Брат» и «Брат 2». Также в кинопрокат выйдут и другие фильмы, снятые Балабановым — это комедия «Жмурки», драмы «Про уродов и людей», «Морфий», «Я тоже хочу», «Мне не больно» и «Кочегар».
Помимо это с 7 апреля в повторный прокат выйдет «Салют-7» Клима Шипенко.
Также перевыпуск на широкие экраны коснется известных российских мультфильмов производства студии «Мельница»: «Алеша Попович и Тугарин змей», «Добрыня Никитич и Змей Горыныч», «Илья Муромец и Соловей Разбойник» и др.
На фоне отмены голливудских премьер в российском кинопрокате повторно покажут зарубежные киноленты прошлых лет, такие как «Касабланка», «Господин Никто» и др.