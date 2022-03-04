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Российские кинотеатры выпустят в повторный прокат фильмы Балабанова

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Российские кинотеатры выпустят в повторный прокат фильмы режиссера Алексея Балабанова, следует из информации «Бюллетеня кинопрокатчика». 

В частности, с 24 марта в прокате будут доступны две части популярной драмы Балабанова «Брат» и «Брат 2». Также в кинопрокат выйдут и другие фильмы, снятые Балабановым — это комедия «Жмурки», драмы «Про уродов и людей», «Морфий», «Я тоже хочу», «Мне не больно» и «Кочегар». 

Помимо это с 7 апреля в повторный прокат выйдет «Салют-7» Клима Шипенко. 

Также перевыпуск на широкие экраны коснется известных российских мультфильмов производства студии «Мельница»: «Алеша Попович и Тугарин змей», «Добрыня Никитич и Змей Горыныч», «Илья Муромец и Соловей Разбойник» и др. 

На фоне отмены голливудских премьер в российском кинопрокате повторно покажут зарубежные киноленты прошлых лет, такие как «Касабланка», «Господин Никто» и др. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных