Росавиация: «Внуково» и «Домодедово» работают с ограничениями
Московские аэропорты «Внуково» и «Домодедово» принимают и отправляют рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагаваней. Об этом сообщили в Росавиации.
В ведомстве предупредили о возможных корректировках в расписании рейсов. «Меры приняты для обеспечения безопасности полетов», – говорится в сообщении.
Статус рейса можно уточнить с помощью онлайн-табло аэропортов, напомнил российский авиационный регулятор.
Кроме того, в аэропорту Калуги («Грабцево») введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. В Росавиации отметили, что ограничения также необходимы для обеспечения безопасности полетов.
Чаще всего подобные ограничения вводятся на фоне запуска украинских дронов. Согласно информации Минобороны, за день силы противовоздушной обороны уничтожили 30 дронов ВСУ самолетного типа над несколькими регионами России.