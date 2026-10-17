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Участники акции в Киеве потребовали отставки Кличко

Анна Суслова

В Киеве возле здания городской администрации прошла акция протеста. Участники требовали отставки мэра города Виталия Кличко. Об этом сообщила газета «Украинская правда».

Киевляне обвиняли Кличко в недостаточной подготовке к осенне-зимнему периоду, неэффективном использовании бюджетных средств и жаловались на дефицит убежищ.

В акции приняли участие около 200 человек. Протестующие держали в руках плакаты с надписями: «Кличко, поздно меняться, пора прощаться», «Киевляне призывают Кличко покинуть город» и др.

9 октября Кличко заявил, что Киев стоит на пороге выживания. Подобные заявления он делал и ранее. Так, 2 октября Кличко заявил, что «больше нельзя притворяться, что мы можем жить так, как в мирное время». Также сообщалось, что страны Европы разрабатывают резервные планы по переносу посольств из украинской столицы.

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