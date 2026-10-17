Участники акции в Киеве потребовали отставки Кличко

9 октября Кличко заявил, что Киев стоит на пороге выживания. Подобные заявления он делал и ранее. Так, 2 октября Кличко заявил, что «больше нельзя притворяться, что мы можем жить так, как в мирное время». Также сообщалось, что страны Европы разрабатывают резервные планы по переносу посольств из украинской столицы.