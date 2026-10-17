Участники акции в Киеве потребовали отставки Кличко
В Киеве возле здания городской администрации прошла акция протеста. Участники требовали отставки мэра города Виталия Кличко. Об этом сообщила газета «Украинская правда».
Киевляне обвиняли Кличко в недостаточной подготовке к осенне-зимнему периоду, неэффективном использовании бюджетных средств и жаловались на дефицит убежищ.
В акции приняли участие около 200 человек. Протестующие держали в руках плакаты с надписями: «Кличко, поздно меняться, пора прощаться», «Киевляне призывают Кличко покинуть город» и др.
9 октября Кличко заявил, что Киев стоит на пороге выживания. Подобные заявления он делал и ранее. Так, 2 октября Кличко заявил, что «больше нельзя притворяться, что мы можем жить так, как в мирное время». Также сообщалось, что страны Европы разрабатывают резервные планы по переносу посольств из украинской столицы.