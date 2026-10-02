The Guardian: страны Запада могут перенести посольства из Киева

По словам источников газеты, перенести посольства могут во Львов и восточную Польшу. Украинские чиновники предупреждают европейских дипломатов о том, что в скором времени в Киеве станет небезопасно находиться. Тем не менее западные страны публично заявляют о намерении остаться в Киеве.