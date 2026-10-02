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The Guardian: страны Запада могут перенести посольства из Киева

Анна Суслова
Анна Марченко / ТАСС
Анна Марченко / ТАСС

Европейские страны разрабатывают резервные планы по переносу посольств из Киева, если ситуация в городе будет ухудшаться, сообщила газета The Guardian со ссылкой на два дипломатических источника.

«Ситуация, очевидно, быстро ухудшается», – сказал один из дипломатов.

По словам источников газеты, перенести посольства могут во Львов и восточную Польшу. Украинские чиновники предупреждают европейских дипломатов о том, что в скором времени в Киеве станет небезопасно находиться. Тем не менее западные страны публично заявляют о намерении остаться в Киеве.

Как отмечает The Guardian, город столкнулся с дефицитом перехватчиков баллистических ракет Patriot. В городе парализовано движение. Мэр Киева Виталий Кличко признал, что «больше нельзя притворяться, что мы можем жить так, как в мирное время».

2 сентября президент России Владимир Путин поручил нанести массированные удары по объектам энергетики Украины в ответ на продолжающиеся атаки Киева. «Они бьют по нашим – получат ответ», – заявил Путин.

1 октября российский лидер заявил, что предложения по взаимному прекращению ударов по Украине неприемлемы. По словам Путина, у России нет гарантий, что западные страны снимут санкции с российского топлива.

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