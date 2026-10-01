Путин назвал нелепым предложение о взаимном прекращении ударов
Предложения по взаимному прекращению ударов по Украине нелепы, заявил во время выступления на пленарном заседании клуба «Валдай» президент РФ Владимир Путин.
«Как же наша "дизелька" попадет на мировой рынок при сохранении санкций? Да никак. А мы в ответ на это должны будем прекращать удары по чувствительным для них объектам в экономическом смысле. Согласитесь, что это выглядит нелепо просто», – сказал он.
В ходе выступления российский лидер также добавил, что Россия не начинала вести военные действия, поскольку они были начаты против нее, и отметил, что удары ВСУ вглубь России не были бы возможны без космической разведки и технического содействия западных специалистов. Он заявил, что Украина не может существовать самостоятельно и утрачивает государственность. Путин также призвал западные страны жить дружно.