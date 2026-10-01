Путин назвал нелепым предложение о взаимном прекращении ударов

В ходе выступления российский лидер также добавил, что Россия не начинала вести военные действия, поскольку они были начаты против нее, и отметил, что удары ВСУ вглубь России не были бы возможны без космической разведки и технического содействия западных специалистов. Он заявил, что Украина не может существовать самостоятельно и утрачивает государственность. Путин также призвал западные страны жить дружно.