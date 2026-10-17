Путин поручил подготовить доклад об обучении должностных лиц в сфере технологий

Подготовить данные сведения должна будет администрация президента России совместно с правительством РФ, Сбербанком, АНО «Россия – страна возможностей» и РАНХиГС. Они коснутся вопросов успешного прохождения должностными лицами обучения в сфере влияния технологий на экономику и рынок труда. Информация об адаптации сфер и рынков к технологическим изменениям должна быть предоставлена руководителям соответствующих государственных органов и высшим должностным лицам субъектов Российской Федерации.