Путин поручил подготовить доклад об обучении должностных лиц в сфере технологий
Президент России Владимир Путин поручил подготовить сведения о прохождении должностными лицами обучения в сфере технологических изменений и их влияния на отрасли экономики и рынок труда. Об этом сказано на сайте Кремля.
Подготовить данные сведения должна будет администрация президента России совместно с правительством РФ, Сбербанком, АНО «Россия – страна возможностей» и РАНХиГС. Они коснутся вопросов успешного прохождения должностными лицами обучения в сфере влияния технологий на экономику и рынок труда. Информация об адаптации сфер и рынков к технологическим изменениям должна быть предоставлена руководителям соответствующих государственных органов и высшим должностным лицам субъектов Российской Федерации.
Ответственными за выполнение поручения президента назначены премьер-министр РФ Михаил Мишустин, руководитель администрации президента РФ Антон Вайно, председатель правления Сбербанка Герман Греф, гендиректор АНО «Россия — страна возможностей» Андрей Бетин и ректор РАНХиГС Алексей Комиссаров. Они должны будут предоставить доклад до 15 октября и 15 декабря 2026 г.
14 октября Путин заявил, что Россия внедряет передовые подходы в области хранения, обработки и передачи данных. По его словам, страна также развивает цифровые технологии в экономике и социальной сфере.