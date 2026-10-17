Путин поздравил лауреатов молодежной премии «Шум»

Путин отметил, что авторитетная премия объединяет молодых журналистов, корреспондентов, редакторов и представителей других специальностей медиаиндустрии из разных регионов страны. По его словам, она дает им хорошую возможность обсудить с коллегами и опытными экспертами насущные профессиональные проблемы и свои творческие работы, а также обрести единомышленников.