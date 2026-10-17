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Главная / Политика /

Путин поздравил лауреатов молодежной премии «Шум»

Ася Султанова

Президент России Владимир Путин поздравил лауреатов Всероссийской молодежной премии в сфере медиа и журналистики «Шум». Обращение главы государства опубликовано на сайте Кремля.

Путин отметил, что авторитетная премия объединяет молодых журналистов, корреспондентов, редакторов и представителей других специальностей медиаиндустрии из разных регионов страны. По его словам, она дает им хорошую возможность обсудить с коллегами и опытными экспертами насущные профессиональные проблемы и свои творческие работы, а также обрести единомышленников.

Глава государства подчеркнул, что именно СМИ во многом задают духовно-нравственные и ценностные ориентиры, формируют общественное мнение. Поэтому, отметил Путин, особенно важна твердая приверженность принципам журналистской этики, оперативность и достоверность в освещении ключевых событий в России и мире. Президент России также подчеркнул важность бережного отношения к отечественной истории и уникальному духовному и культурному наследию.

Конкурс проводился по десяти номинациям, а также включал специальную номинацию для регионов. В каждой номинации – по семь финалистов. За призовые места боролись 73 участника из разных регионов России. В финал вошли документальные и анимационные фильмы, подкасты, медиапроекты, просветительские программы, интервью, лонгриды и другие работы.

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