В Молдавии завели дело на двух украинских пограничников за нарушение границы
Двое украинских пограничников незаконно пересекли государственную границу Молдавии, участвуя в операции по задержанию украинского уклониста, сообщает IPN. По данным пограничной полиции, инцидент произошел 15 октября вблизи села Голошница Сорокского района.
По информации ведомства, украинские пограничники преследовали уклониста на моторной лодке. Мужчина переплывал Днестр и направлялся в сторону Молдавии. Согласно записи, военные добрались до правого берега реки, где у них произошел конфликт с несколькими молдавскими гражданами.
Как сообщает Moldova1, местные жители обвиняют их в том, что они избили преследуемого гражданина, пока тот находился в воде, и подвергли его жизнь опасности. ТАСС пишет, что уклониста били веслом и чуть не утопили.
На место выдвинулся оперативный патруль пограничной полиции, который забрал их и доставил в штаб пограничного сектора Кошауць.
Дело было передано в прокуратуру, которая распорядилась начать уголовное производство по факту незаконного пересечения государственной границы.