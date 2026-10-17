Лавров прибыл с официальным визитом в Манаму
Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в столицу Бахрейна Манаму для участия в министерской встрече формата Россия – Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ), которая пройдет 18 октября. Об этом сообщает корреспондент «Ведомостей».
В аэропорту Манамы Лаврова встретили посол России в Бахрейне Алексей Скосырев, генеральный секретарь ССАГПЗ Аль Джасем Будайви и министр иностранных дел Бахрейна Абдуллатиф Аз-Зайяни.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что Лавров 18 октября проведет переговоры с арабскими странами в Бахрейне.
В объединение входят Бахрейн, Катар, Кувейт, ОАЭ, Оман и Саудовская Аравия. С 2011 г. между ССАГПЗ и Россией действует меморандум о стратегическом диалоге.