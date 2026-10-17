Лавров прибыл с официальным визитом в Манаму

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в столицу Бахрейна Манаму для участия в министерской встрече формата Россия – Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ), которая пройдет 18 октября. Об этом сообщает корреспондент «Ведомостей».