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МИД России анонсировал визит Лаврова в Бахрейн

Анна Виноградова
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров 18 октября посетит Бахрейн. Об этом сообщила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова, передает «Интерфакс».

Ожидается, что глава МИДа примет участие в переговорах в формате Россия – Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ). В объединение входят Бахрейн, Катар, Кувейт, ОАЭ, Оман и Саудовская Аравия.

13 октября президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом ОАЭ Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном. Лидеры обсудили ситуацию на Ближнем Востоке, вопросы региональной безопасности и дальнейшее развитие стратегического партнерства двух стран.

7 октября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва обеспокоена обострением ситуации в Персидском заливе. По его словам, Россия не получала запросов о посредничестве между Саудовской Аравией и йеменскими хуситами.

30 июня Лавров провел телефонные переговоры с главой МИД Бахрейна Абделем Латыфом Аз-Зайяни. Стороны обсудили обстановку в Персидском заливе, координацию в Совбезе ООН и развитие двустороннего сотрудничества.

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