МИД России анонсировал визит Лаврова в Бахрейн
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров 18 октября посетит Бахрейн. Об этом сообщила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова, передает «Интерфакс».
Ожидается, что глава МИДа примет участие в переговорах в формате Россия – Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ). В объединение входят Бахрейн, Катар, Кувейт, ОАЭ, Оман и Саудовская Аравия.
13 октября президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом ОАЭ Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном. Лидеры обсудили ситуацию на Ближнем Востоке, вопросы региональной безопасности и дальнейшее развитие стратегического партнерства двух стран.
7 октября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва обеспокоена обострением ситуации в Персидском заливе. По его словам, Россия не получала запросов о посредничестве между Саудовской Аравией и йеменскими хуситами.
30 июня Лавров провел телефонные переговоры с главой МИД Бахрейна Абделем Латыфом Аз-Зайяни. Стороны обсудили обстановку в Персидском заливе, координацию в Совбезе ООН и развитие двустороннего сотрудничества.