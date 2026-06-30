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Лавров и глава МИД Бахрейна обсудили ситуацию в Персидском заливе

Ведомости

Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел телефонный разговор с главой МИД Бахрейна Абделем Латыфом Аз-Зайяни. Основной темой переговоров стало развитие ситуации в зоне Персидского залива. Об этом сообщили в МИД России.

Как отметили в российском внешнеполитическом ведомстве, министры уделили особое внимание обстановке в регионе и подчеркнули необходимость соблюдения договоренностей, достигнутых при подписании меморандума о взаимопонимании между США и Ираном о прекращении военного конфликта.

По итогам переговоров стороны также договорились продолжить координацию по вопросам ближневосточной повестки в рамках Совета Безопасности ООН. Кроме того, Москва и Манама подтвердили взаимную заинтересованность в дальнейшем развитии сотрудничества в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.

Что известно об обмене ударами между США и Ираном

Политика / Международные новости

28 июня МИД Бахрейна запросил срочное заседание Совета Безопасности ООН в связи с возобновлением иранских ударов по территории страны. По объектам в Бахрейне были выпущены несколько баллистических ракет и беспилотных летательных аппаратов. В Манаме заявили, что агрессия носит не единичный, а системный характер, а произошедшее является прямым нарушением Исламабадского меморандума о взаимопонимании, подписанного 17 июня, и резолюции СБ ООН №2817 (2026).

Бахрейн настаивает на том, что удары Ирана направлены не только против королевства, но и создают прямую угрозу безопасности всех государств – членов Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ). В Манаме напомнили, что соглашение о взаимной обороне стран Залива рассматривает нападение на любого члена как агрессию против всего блока.

Вашингтон и Тегеран возобновили взаимные удары в Персидском заливе. 27 июня Центральное командование ВС США (Centcom) сообщило, что нанесло удары по иранским объектам. Тегеран атаковал восемь ключевых военных объектов США в регионе, включая авиабазу Али Аль-Салем в Кувейте и базу Пятого флота в Бахрейне, используя ракеты и беспилотники. Позже стороны договорились о прекращении огня.

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