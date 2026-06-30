Лавров и глава МИД Бахрейна обсудили ситуацию в Персидском заливе

Бахрейн настаивает на том, что удары Ирана направлены не только против королевства, но и создают прямую угрозу безопасности всех государств – членов Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ). В Манаме напомнили, что соглашение о взаимной обороне стран Залива рассматривает нападение на любого члена как агрессию против всего блока.