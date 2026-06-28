Бахрейн запросил экстренное заседание Совбеза ООН из-за иранских ударов

Министерство иностранных дел Бахрейна подчеркнуло, что повторение атак доказывает преднамеренность иранского подхода. В ведомстве отметили, что предыдущее заявление королевства с осуждением агрессии не возымело действия, а нынешние удары подтверждают, что иранский режим не заинтересован в деэскалации и не считается с международными обязательствами. В Манаме подчеркнули, что возобновление атак на следующий же день после подтверждения Тегераном своих обязательств по меморандуму отбрасывает все предлоги и свидетельствует о целенаправленной политике.