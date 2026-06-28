Бахрейн запросил экстренное заседание Совбеза ООН из-за иранских ударов
Королевство Бахрейн запросило срочное заседание Совета Безопасности ООН в связи с возобновлением иранских ударов по территории страны. Заявление МИД Бахрейна опубликовало агентство BNA. 28 июня по объектам в Бахрейне были выпущены несколько баллистических ракет и беспилотных летательных аппаратов. В Манаме заявили, что агрессия носит не единичный, а системный характер, а произошедшее является прямым нарушением Исламабадского меморандума о взаимопонимании, подписанного 17 июня, и резолюции СБ ООН № 2817 (2026).
Министерство иностранных дел Бахрейна подчеркнуло, что повторение атак доказывает преднамеренность иранского подхода. В ведомстве отметили, что предыдущее заявление королевства с осуждением агрессии не возымело действия, а нынешние удары подтверждают, что иранский режим не заинтересован в деэскалации и не считается с международными обязательствами. В Манаме подчеркнули, что возобновление атак на следующий же день после подтверждения Тегераном своих обязательств по меморандуму отбрасывает все предлоги и свидетельствует о целенаправленной политике.
Бахрейн настаивает на том, что удары Ирана направлены не только против королевства, но и создают прямую угрозу безопасности всех государств - членов Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ). В Манаме напомнили, что соглашение о взаимной обороне стран Залива рассматривает нападение на любого члена как агрессию против всего блока.
Вашингтон и Тегеран возобновили взаимные удары в Персидском заливе. 27 июня Центральное командование ВС США (Centcom) сообщило, что нанесло удары по иранским объектам. Тегеран атаковал восемь ключевых военных объектов США в регионе, включая авиабазу Али Аль-Салем в Кувейте и базу Пятого флота в Бахрейне, используя ракеты и беспилотники.
Взаимные атаки произошли на фоне американо-иранских переговоров о меморандуме, который должен остановить войну. Согласно данным в СМИ, 14-пунктовое соглашение включает перемирие, открытие Ормузского пролива для судов и ядерные консультации.
Президент США Дональд Трамп в своих соцсетях уже пригрозил перейти к полномасштабным боевым действиям, заявив, что Вашингтон «может быть вынужден завершить военным путем то, что начал».