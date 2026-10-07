Песков: Россия не получала запросов о посредничестве между Эр-Риядом и хуситами
Россия с обеспокоенностью следит за обострением ситуации в районе Персидского залива, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, к Москве не поступало обращений с просьбой выступить посредником между Саудовской Аравией и йеменскими хуситами.
«Нет, к Российской Федерации никто за посредничеством в этом конфликте не обращался. Ситуация действительно крайне тревожная, напряженность в районе Персидского залива и так зашкаливает. Поэтому мы с обеспокоенностью наблюдаем за происходящим», – сказал Песков.
6 октября хуситы заявили об ударах баллистическими и крылатыми ракетами и беспилотниками по ряду объектов в Саудовской Аравии. По словам представителя движения Яхьи Сари, целями стали международный аэропорт короля Халида в Эр-Рияде, НПЗ Saudi Aramco в Рабиге, аэропорт «Абха», база «Хамис-Мушайт» и другие объекты. Хуситы назвали атаки ответом на удары Саудовской Аравии по Сане и нескольким провинциям Йемена.
5 октября международно признанные власти Йемена объявили о начале операции «Рассвет Йемена», целью которой назвали установление контроля над Саной, находящейся под контролем хуситов. В тот же день подконтрольный «Ансар Аллах» координационный центр призвал авиакомпании избегать воздушного пространства Саудовской Аравии, заявив, что оно станет «театром военных действий».
Эскалация идет и непосредственно на территории Йемена. 5 октября хуситы заняли высоты вокруг Таиза и окружили город, который остается одним из ключевых опорных пунктов поддерживаемого Саудовской Аравией Совета президентского руководства.