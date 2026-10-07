Песков: Россия не получала запросов о посредничестве между Эр-Риядом и хуситами

«Нет, к Российской Федерации никто за посредничеством в этом конфликте не обращался. Ситуация действительно крайне тревожная, напряженность в районе Персидского залива и так зашкаливает. Поэтому мы с обеспокоенностью наблюдаем за происходящим», – сказал Песков.