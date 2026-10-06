Хуситы заявили об ударе по аэропорту в столице Саудовской Аравии

По словам Сари, удары были нанесены при помощи баллистических, крылатых ракет и беспилотников. Он добавил, что одна из атак была направлена на международный аэропорт короля Халида в столице Саудовской Аравии – Эр-Рияде. Сари отметил, что цель была поражена, а воздушное пространство страны нарушено. В результате второй атаки, по словам представителя хуситов, был поражен нефтеперерабатывающий завод компании Aramco в Рабиге, в регионе Мекка, а в ходе третьей операции хуситы ударили по аэропорту Абха, базе Хамис-Мушайт и лагерю Акфа в южном регионе Асир. Кроме того, были атакованы другие «чувствительные объекты» в Наджране и Джазане на юго-западе Саудовской Аравии.