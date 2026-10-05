Хуситы призвали авиакомпании избегать воздушного пространства Саудовской Аравии
Координационный центр гуманитарных операций, находящийся под контролем хуситов движения «Ансар Аллах», призвал авиакомпании избегать воздушного пространства Саудовской Аравии из соображений безопасности. Об этом сообщило агентство SABA.
«В результате саудовской агрессии против нашей страны с использованием авиации, а также из стремления обеспечить безопасность гражданской авиации и сохранить жизни людей, Координационный центр гуманитарных операций выпускает предупреждение для всех авиакомпаний, работающих в воздушном пространстве Саудовской Аравии, поскольку оно небезопасно», – говорится в заявлении координационного центра.
В заявлении также сказано, что воздушное пространство Саудовской Аравии «станет театром военных действий», а подразделения хуситов «снимают с себя ответственность» за последствия.
4 октября представитель йеменских хуситов Яхья Сари заявил, что группировка «Ансар Аллах» нанесла удары баллистическими ракетами и беспилотниками по объектам саудовского энергетического холдинга Saudi Aramco в Эр-Рияде и в районе Хурайс на востоке Саудовской Аравии. Данные атаки хуситы назвали ответом на саудовские удары по подконтрольным им районам Йемена.
5 октября председатель руководящего президентского совета Йемена Рашад аль-Алими сообщил, что международно признанные власти страны начали военную операцию «Рассвет Йемена». Ее целью является установление контроля над столицей страны Саной, находящейся под контролем хуситов.