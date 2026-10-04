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Хуситы атаковали два объекта Saudi Aramco – в Эр-Рияде и Хурайсе

Ася Султанова
ЕРА / ТАСС
ЕРА / ТАСС

Хуситы нанесли удары баллистическими ракетами и беспилотниками по объектам саудовского энергетического холдинга Saudi Aramco в столице Эр-Рияде и в районе Хурайс на востоке королевства. Об этом сообщил представитель йеменских хуситов Яхья Сари, пишет Al Jazeera.

По словам Сари, обе операции выполнены успешно. Удары были точными и спровоцировали крупные пожары на объектах, утверждает он.

Хуситы назвали атаки ответом на удары Саудовской Аравии по подконтрольным им районам Йемена и пригрозили новыми бомбардировками саудовских военных и нефтяных объектов.

28 сентября парламент Йемена одобрил запрос председателя президентского совета страны и верховного главнокомандующего вооруженными силами страны Рашада аль-Алими о введении всеобщей мобилизации для противостояния хуситам. 11 сентября хуситы установили контроль над стратегически важным городом Дубаб. 10 сентября связанные с Ираном йеменские повстанцы-хуситы захватили портовый город Моха на западном побережье Йемена. После этого повстанцы достигли острова Ханиш в Красном море.

Сейчас гражданская война в Йемене, начавшаяся еще в 2014 г., переживает новый виток эскалации. Конфликт рискует перейти в более разрушительную стадию. 8 августа хуситы нанесли массированный ракетный удар по нефтяной инфраструктуре в саудовских городах Абхе, Джазане, Наджране и Хамис-Мушайте. Атака стала ответом на воздушный налет на тюрьму в северной йеменской провинции Эль-Джауф со стороны Саудовской Аравии.

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