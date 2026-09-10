В Йемене хуситы захватили город Моха и остров Ханиш
Связанные с Ираном йеменские повстанцы-хуситы движения «Ансар Аллах» захватили портовый город Моха на западном побережье Йемена, сообщило агентство Reuters. После этого повстанцы достигли острова Ханиш в Красном море.
Как отмечает агентство, захват этих двух стратегически важных точек может поставить под угрозу пролив Баб-эль-Мандеб (один из важнейших судоходных маршрутов). Кроме того, закрепление на этих пунктах может дать хуситам возможность контролировать торговлю на данном направлении.
Тем не менее Координационный центр гуманитарных операций, созданный повстанцами, заявил, что торговля остается в безопасности для судов всех государств, кроме Саудовской Аравии.
Сейчас гражданская война в Йемене, начавшаяся еще в 2014 г., переживает новый виток эскалации. Конфликт рискует перейти в более разрушительную стадию. 8 августа хуситы нанесли массированный ракетный удар по нефтяной инфраструктуре в саудовских городах Абхе, Джазане, Наджране и Хамис-Мушайте. Атака стала ответом на воздушный налет на тюрьму в северной йеменской провинции Эль-Джауф со стороны Саудовской Аравии. В данный момент войска правительства переходят в наступление на хуситские позиции в провинциях Эль-Байда, Таиз и Ходейда в центре и на юге страны.